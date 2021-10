Ciuvică, preț URIAȘ la pompă. Plin cu 100 de lei mai scump. Chirieac: Și era cineva nervos? Tache: Întrebați-l și pe Vîlceanu, n-are cum!

Analistul politic Bogdan Chirieac, alături de Diana Tache și Mugur Ciuvică au susținut astăzi o nouă emisiune ”Miercurea Neagră” în direct la DC News și DC News TV. Printre subiectele abordate, cei trei au discutat și despre economia actuală a României și bunăstarea cetățenilor.

Pornind de la afirmația analistului Bogdan Chirieac, ”dacă nu era bunăstare, românii ieșeau în stradă”, Mugur Ciuvică a explicat cum a simțit pe cont propriu scumpirile la combustibili.

”În ceea ce privește bunăstarea la români, serios acum, ce să spun, nu am murit de foame chiar, dar ieri mi-am pus benzină, aceeași benzină, eu am un rezervor mai micuț, de 45-50 de litri așa ceva, și înainte, prin vară, prin primăvară, plăteam așa undeva la 200 și ceva de lei, iar acum am plătit 300 și ceva de lei pentru un plin. Același plin. M-am uitat la pompă și benzina aia mai scumpă era 7,22 lei”, a susținut Mugur Ciuvică.

”Toată lumea făcea plinul, nu numai dumneavoastră. Și era careva nervos acolo? Dacă ne ajută Dumnezeu ajungem cu benzina și la 8 lei. (...) Nu era nicio stație de benzină blocată de șoferii nervoși că prețul a urcat la cer. În plus, în felul acesta, nici nu mai faceți curse care nu sunt absolut necesare, salvați și mediul, și traficul”, a comentat analistul politic Bogdan Chirieac.

”Toată lumea făcea plinul, numai Cîțu făcea golul că de asta îl întrebam pe domnul Ciuvică dacă până în Congresul PNL a întâlnit prețurile mai mici. Întrebați-l și pe Vîlceanu, ministrul Finanțelor, și o să vedeți cum răspunde. Parcă ”ar fi cam așa” sau ”nu are cum”. ”Nu are cum” sau ”cred că”. Ministrul parcă”, a completat Diana Tache.

Preţul benzinei premium a depăşit 7 lei pe litru la pompă

Preţul benzinei premium a depăşit 7 lei pe litru la pompă, cu 40% mai mult decât anul trecut, când un litru de carburant costa sub 5 lei, potrivit datelor din Monitorul Preţurilor la carburanţi, aplicaţie lansată de Consiliul Concurenţei în urmă cu doi ani, analizate de Agerpres.



Astfel, cele mai mari preţuri, respectiv 7,09 lei pe litru, sunt în benzinăriile OMV şi Gazprom. Rompetrol are, de asemenea, un preţ de 7,07 lei pe litru pentru motorina premium. Şi celelalte benzinării au preţuri apropiate: Petrom - 6,88 lei, MOL - 6,99 lei, Lukoil - 6,76 lei, Socar - 6,59 lei.



În ceea ce priveşte benzina standard, Gazprom este cel mai scump, cu 6,5 lei pe litru, urmat de OMV şi Rompetrol, cu 6,49 lei. Alte preţuri sunt Petrom - 6,43 lei, MOL - 6,27 lei, Lukoil - 6,06 lei şi Socar - 6,09 lei.

Prețurile la motorină

Preţurile la motorina premium au ajuns la 6,81 lei (Gazprom). OMV şi Rompetrol comercializează un litru cu 6,8 lei, în timp ce Petrom - 6,55 lei, MOL - 6,69 lei, Lukoil - 6,35 lei, Socar - 6,39 lei.



Motorina standard costă 6,32 lei pe litru la Gazprom şi 6,31 lei la OMV şi Rompetrol. Petrom vinde un dieselul cu 6,25 lei, MOL - 6,17 lei, Lukoil - 5,99 lei, Socar - 6,09 lei.



Preţurile menţionate sunt cele valabile pentru vineri, 8 octombrie, în benzinăriile OMV, Petrom, Rompetrol, Lukoil şi MOL de pe Autostrada Soarelui şi din apropierea ei, staţiile Gazprom de pe A1 şi Socar din Chiajna.



Din preţul final de la pompă, aproximativ jumătate reprezintă acciza şi TVA, care se virează la bugetul statului.

