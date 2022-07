Cinematografele britanice le interzic tinerilor să se mai îmbrace la costum/ video

Inspiraţi de hashtagul #gentleminions, grupuri de adolescenţi purtând costume şi cravate negre pentru a-l imita pe Felonius Gru - personajul principal din filmul "Minions: The Rise of Gru" - şi gestica lui emblematică au perturbat proiecţiile acestui film, lansat vineri în Marea Britanie, filmându-se şi distribuind pe reţelele de socializare înregistrări video devenite apoi virale.

"Din cauza unui mic număr de incidente în cinematografele noastre pe durata weekendului trecut, am fost nevoiţi să restrângem accesul în anumite circumstanţe", a declarat purtătorul de cuvânt al lanţului cinematografic Odeon.



Mallard, singurul cinematograf de pe insula Guernesey, a oprit difuzarea filmului din cauza unui "comportament incredibil de rău" pe care l-au avut de anumite grupuri de spectatori.



Directorul cinematografului, Daniel Phillips-Smith, a declarat pentru BBC că acei tineri cinefili "au aruncat cu obiecte, au înjurat" şi s-au certat cu alţi spectatori în timpul proiecţiilor.



Reprezentanţii The Regal, un cinematograf independent din Wadebridge, Cornwall, au făcut următorul anunţ pe Twitter: "Nu acceptăm minori care nu sunt însoţiţi de adulţi şi care poartă costume la filmul 'Minions: The Rise of Gru'".



Acest film de animaţie, a cărui lansare a fost decalată cu doi ani de studioul Universal din cauza pandemiei de COVID-19, explorează originile personajului principal al francizei "Despicable Me", care, după lansarea primului opus al său în 2010, a obţinut încasări totale de 3,7 miliarde de dolari, potrivit site-ului IMDb.



Lansat vineri în Statele Unite, Regatul Unit şi China, noul film prezintă începuturile lui Gru, simpaticul personaj negativ din această saga de animaţie. Gru, atunci când era adolescent, însoţit de o armată de "minioni", încearcă să se alăture unui grup de răufăcători, Vicious 6.



Studioul Universal, care a produs filmul, şi-a exprimat însă aprobarea faţă de mişcarea apărută în rândul spectatorilor adolescenţi, publicând următorul mesaj pe Twitter: "Pentru toţi cei care se prezintă la 'Minions' în costume: Vă vedem şi vă iubim", notează Agerpres.

