Cine este Emma Răducanu, tânăra surpriză a turneului de la Wimbledon

Sorana Cîrstea a fost învinsă sâmbătă cu 6-3, 7-5, în runda a treia a turneului de la Wimbledon, de tânăra jucătoare britanică de origine română Emma Răducanu. Sorana Cîrstea (31 ani, 45 WTA), care în turul anterior obţinuse calificarea în faţa belarusei Victoriei Azarenka, a 12-a favorită, a pierdut acum în faţa unei tinere de 18 ani, locul 338 WTA, aflate la prima sa participare la un turneu de Mare Şlem, după ce a primit un wildcard.

Emma Răducanu a devenit astfel cea mai tânără jucătoare de tenis care reprezintă Marea Britanie și care reușește să ajungă în al patrulea tur de la Wimbledon.

Get used to seeing backhands like this when @EmmaRaducanu's in action ☄️#Wimbledon pic.twitter.com/6vAj3vzLCO