Christian Bale ar reveni în rolul lui Batman, dar cu o condiţie. Ce spune despre Robert Pattinson

"Am avut un pact cu Chris Nolan”, a spus Bale pentru Screenrant, notează ew.com. "Am spus: Hei, uite cum facem. Realizăm trei filme, dacă vom avea norocul. Și apoi plecăm. Să nu zăbovim prea mult. În mintea mea, dacă Chris Nolan ar spune vreodată: 'Știi ce, am o altă poveste de spus'. Și dacă ar vrea să o spună cu mine, eu aș fi acolo.”, a mai precizat acesta, citat de Filmnow.

Ce părere are de Batmanul lui Pattinson

"Încă nu l-am văzut. Îl voi vedea”, a declarat Bale pentru Variety la premiera filmului „Thor: Love and Thunder”, la Hollywood, săptămâna trecută.

"Ascultă, prietene, este uimitor cât de puține filme văd. Fiecare regizor cu care lucrez ... am văzut câteva dintre filmele lor, iar ei se uită mereu la mine spunând: 'Glumești?'. Îmi place cu adevărat să savurez un film, așa că nu mă uit la prea multe. Dar o voi face, cu siguranță o voi face. Robert este un actor absolut minunat. Ne-am lovit unul de celălalt și am avut ocazia să vorbim puțin despre asta și am auzit lucruri minunate.”

Vocea Surorilor Osoianu a apărut în trailerul filmului american Black Adam

Vocea Surorilor Osoianu din cântecul „PURTATA”, interpretat împreună cu Lupii lui Calancea, a apărut în trailerul filmului american Black Adam.

Black Adam este un film american de supereroi bazat pe personajul DC Comics cu același nume. Produs de New Line Cinema, DC Films, Seven Bucks Productions și FlynnPictureCo, și distribuit pentru Warner Bros. Pictures, este al unsprezecelea film din DC Extended Universe.

Studioul Paramount, dat în judecată din cauza filmului Top Gun: Maverick

Familia scriitorului israelian al cărui articol a inspirat filmul Top Gun din 1986 al lui Tom Cruise a dat în judecată studioul cinematografic Paramount Pictures pentru încălcarea drepturilor de autor în legătură cu continuarea acestuia, relatează BBC.

Familia susține că studioul nu deținea drepturile de autor asupra povestirii lui Ehud Yonay din 1983 "Top Guns" atunci când a lansat continuarea Top Gun: Maverick luna trecută. Filmul a câștigat 548 de milioane de dolari la nivel mondial în primele 10 zile de la lansare. Paramount spune că cererea este "lipsită de temei" și a promis că o va contesta. Top Gun: Maverick îl vede pe Cruise reluându-și rolul pilotului Pete "Maverick" Mitchell din filmul original din 1986. Filmul a avut al patrulea cel mai mare weekend de deschidere dintre toate filmele din epoca Covid, după Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange în Multiversul nebuniei și The Batman.



Procesul - intentat luni la tribunalul federal din Los Angeles de Shosh și Yuval Yonay, văduva și fiul lui Ehud - susține că Paramount nu a reușit să redobândească drepturile asupra articolului din revistă al lui Ehud, după ce acesta a fost reziliat în conformitate cu legea americană privind drepturile de autor. Aceștia cer daune nespecificate de la studioul de film, inclusiv profiturile obținute din Top Gun: Maverick. "Oricât de mult ar vrea Paramount să pretindă contrariul, ei au făcut o continuare la Top Gun după ce au pierdut drepturile de autor", a declarat pentru BBC avocatul Marc Toberoff, care îi reprezintă pe Yonay. Paramount a spus într-o declarație: "Aceste afirmații sunt lipsite de temei și ne vom apăra".

Premiera în România a avut loc în 27 mai 2022. Partea a doua a deja celebrului Top Gun continuă povestea. Tom Cruise își reia rolul cu care a făcut istorie și își pune la bătaie experiența proprie de pilot acumulată de-a lungul numeroaselor cascadorii pe care le-a executat singur. După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat. Top Gun este un film de succes care a apărut prima dată în anul 1986 în Statele Unite ale Americii. Este un film de acțiune dar... şi de dragoste. A fost filmat la Fightertown, SUA, adevărata școală Top Gun și au fost folosite avioane de vânătoare F-14 Tomcat și piloți adevărați pentru filmarea scenelor aeriene.

