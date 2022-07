Charlie Ottley va face o continuare a serialului Flavours of Romania

Înregistrările au început în urmă cu trei săptămâni în Transilvania. Au continuat în Moldova, iar începând de duminică se desfăşoară în Dobrogea.

"Cred că este un moment excepţional acum, deoarece am avut o perioadă dificilă, cu COVID şi acum, în perioada aceasta, după cum ştim, este războiul, de aceea seria "Flavours of Romania" va ajuta industria turismului. Nu pot să dezvălui prea multe secrete, dar, după părerea mea, Delta Dunării este un loc minunat şi ori de câte ori o descoperi vine cu ceva nou, ceva care te încântă, şi sunt foarte multe poveşti care nu au fost spuse până acum", a transmis Ottley, citat de Rador.

Înregistrările pentru cel de-al doilea sezon al documentarului "Flavours of Romania" sunt programate să se încheie în luna octombrie.

Charlie Ottley, gest extraordinar după ce a fost jefuit de trei copii: Nu noi suntem victima. Ei trebuiau să fie în pat la ora aia

Documentaristul Charlie Ottley, jefuit recent în Timişoara, a luat o decizie care i-a atras multe aprecieri.

”Vă reasigur că în acest caz nu noi suntem victma, ci copiii. Ei trebuiau să fie în pat la acea oră, iar a doua zi la școală. Au fost trădați de părinți și de societate. Indiferent de etnie, ei au nevoie de reabilitare, dacă nu vor fi ajutați, ei vor continua să fie implicați în criminalitate. Suntem norocoși, vrem să îi ajutăm, nu vrem să îi pedepsim. Vrem să ne viziteze, să vină cu noi, să vadă cum filmăm. Ei nu trebuie să facă greșelile părinților, am înțeles că tatăl lor este la pușcărie. Din păcate, ca și societate îi dezamăgim… Vrem să adunăm bani să le cumpărăm o cameră și să găsim un loc de muncă pentru mamă. Trebuie să facem o reformă socială profundă a societății. Dacă voi, toți, știți o o asemenea familie, ajutații, copiii sunt cel mai important lucru al unei țări”, a declarat, joi, Charlie Ottley.

”Știu că sunt privilegiat, dar nu am văzut un progres atât de rapid la un asemenea caz niciunde în lume. Incredibil de rapid! Mă întreb dacă un alt cetățean primea un răspuns la fel de rapid, știu că am fost norocos”, a mai spus Ottley, citat de cei de la debanat.ro.

'Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara au reuşit identificarea şi depistarea, în zona Pieţei 700, a trei minori (doi băieţi şi o fată), cu vârste cuprinse între 10 ani şi 14 ani, care ar fi bănuiţi de sustragerea unei drone din Parcul Civic, din Timişoara, ce aparţinea unui bărbat', a anunţat Biroul de presă al Poliţiei Timiş.

Charlie Ottley: România ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase destinaţii turistice din lume

Cunoscutul realizator britanic s-a arătat „uluit” de satele de munte din ţara noastră.

„Ineleţ este atât de îndepărtat şi de greu accesibil încât trebuie să te caţeri şi pe nişte trepte din lemn. Şi cu toate astea oamenii sunt atât de drăguţi şi ospitalieri. Am venit prima oară în România în 2010 şi am realizat mai multe filme şi am prezentat ţara dumneavoastră de atunci. A fost o mare onoare şi un privilegiu să pot ajuta la lupta pentru protejarea comorilor naturale şi culturale ale României. România are cele mai vaste păduri mixte din Europa, ca şi două treimi dintre prădătorii de vârf şi o biodiversitate incredibilă. România are de asemenea un patrimoniu uimitor ce se întinde peste 3.000 de ani de civilizaţii diferite. Cred că România ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase destinaţii turistice din lume doar dacă păstrează aceste minunăţii şi face un management sustenabil al resurselor sale. Dacă reuşeşte acest lucru, atunci turismul va deveni una dintre cele mai mari surse de venit ale României”, a declarat Ottley pentru Adevărul.

