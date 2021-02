Ce a apărut pe internet, după VICTORIA Simonei Halep. Australian Open, poezie VIRALĂ / FOTO

Este al 5-lea sfert de finală la Australian Open. Simona a avut un meci foarte greu, dar s-a impus în trei seturi. Urmează un meci de gală cu Serena Williams.

Site-ul oficial Australian Open a sărbătorit victoria Simonei Halep în versuri.

”Trandafirii sunt roșii, violetele albastre, Swiatek a câștigat primul set, dar Simona pe următoarele două”, au scris reprezentanții AO pe Twitter.

Roses are red ❤️

Violets are blue ????

Swiatek won the first ☝️

But Simona won the next two ✌️@Simona_Halep is through to her fifth #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/IhYPWJiJoU