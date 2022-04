Camera Deputaților. Dumitru Coarnă a fost exclus din grupul parlamentar PSD

Deputatul Dumitru Coarnă nu mai face parte, începând de luni, din grupul parlamentar al PSD şi va activa ca parlamentar neafiliat, scrie Agerpres. Anunţul a fost făcut, în plen, de liderul grupului PSD de la Camera Deputaţilor, Alfred Simonis.



"Vreau să anunţ plenul Camerei Deputaţilor că, începând de astăzi, domnul deputat Dumitru Coarnă nu mai face parte din grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor şi va activa ca parlamentar neafiliat", a afirmat Simonis.

Organizația partidului din Călărași a înaintat cererea de excludere

Biroul Permanent Naţional al PSD a luat luni act de excluderea din partid a lui Dumitru Coarnă. Organizaţia PSD Călăraşi din care acesta a făcut parte a înaintat conducerii centrale documentele cu privire la excluderea lui Coarnă.



"Cred că domnul Coarnă a depăşit o linie roşie având un dialog cu un stat agresor asupra unui stat suveran. Un membru al PSD nu avea ce căuta la Ambasada Rusiei. Nu am avut discuţii cu domnul Coarnă, nu poţi să ai un argument să te duci la Ambasada Rusiei în acest moment", a declarat, luni, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului.



Senatorul Diana Şoşoacă Iovanovici a anunţat pe pagina sa de Facebook că a avut miercurea trecută, împreună cu alţi trei parlamentari, deputaţii Dumitru Coarnă, Mihai Lasca şi Francisc Tobă, o întâlnire cu ambasadorul rus la Bucureşti, Valery Kuzmin, în cadrul căreia au pledat pentru "poziţia de neutralitate" a ţării noastre. Potrivit Dianei Şoşoacă, cei patru au propus şi "începerea tratativelor de pace în cadrul neutru al României".

Dumitru Coarnă vrea să acționeze în instanță excluderea sa

Dumitru Coarnă a intervenit telefonic la Realitatea Plus, unde a anunțat că va contesta în instanță decizia Partidului Social Democrat de a-l exclude din rândurile sale:

„Din perspectivă juridică, mi s-a încălcat dreptul la apărare, chestie de bun simț, ca să nu mai spun de constituționalitate. Trebuiau să îmi asigure dreptul la apărare, să mă cheme și să mă întrebe, să mă lase să mă apăr. Nici condamnații la moarte nu sunt trimiși în fața plutonului de execuție fără să fie audiați. Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic. Nu m-a întrebat nimeni ce am făcut acolo, dacă am greșit, dacă n-am greșit, discutăm, analizăm. Nu, au luat o decizie fără să mă întrebe, fără să mă consulte, fără temei juridic. Mă gândesc serios, am și vorbit cu avocații mei, să acționez în instanță această decizie neconstituțională (...).“, a zis Dumitru Coarnă la Realitatea Plus. Citește mai multe AICI.

