Dumitru Coarnă: Am vorbit cu avocații! Mă gândesc să acționez în instanță excluderea mea din PSD

Dumitru Coarnă a intervenit telefonic la Realitatea Plus, unde a anunțat că va contesta în instanță decizia Partidului Social Democrat de a-l exclude din rândurile sale:

„Din perspectivă juridică, mi s-a încălcat dreptul la apărare, chestie de bun simț, ca să nu mai spun de constituționalitate. Trebuiau să îmi asigure dreptul la apărare, să mă cheme și să mă întrebe, să mă lase să mă apăr. Nici condamnații la moarte nu sunt trimiși în fața plutonului de execuție fără să fie audiați. Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic. Nu m-a întrebat nimeni ce am făcut acolo, dacă am greșit, dacă n-am greșit, discutăm, analizăm. Nu, au luat o decizie fără să mă întrebe, fără să mă consulte, fără temei juridic. Mă gândesc serios, am și vorbit cu avocații mei, să acționez în instanță această decizie neconstituțională (...).“, a zis Dumitru Coarnă la Realitatea Plus.

Marcel Ciolacu a luat decizia finală cu privire la Dumitru Coarnă

Marcel Ciolacu a spus că organizația Călărași a partidului a înaintat documentele de excludere a lui Dumitru Coarnă, parlamentar PSD. Anunțul a fost făcut luni de președintele partidului.

„Îmi mențin poziția, deja organizația Călărași, din care face parte domnul Coarnă, a înaintat documentele de excludere către Biroul Permanent Național. O să luăm act de aceste documente și cred că domnul Coarnă a depășit o linie roșie având un dialog cu un stat agresor. Este exclus ca eu să îmi schimb poziția în ceea ce îl privește”, a spus, luni, 4 aprilie, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă pot fi adoptate în Parlament sancțiuni față de ceilalți trei parlamentari care ar fi participat la întâlnirea cu ambasadorul, Marcel Ciolacu a oferit următorul răspuns: „Nu cred că avem așa ceva în regulament. Eu stau de vorbă exclusiv de un membru al PSD. Un membru al PSD nu avea ce căuta la Ambasada Rusiei!”

Marcel Ciolacu, despre discursul lui Volodimir Zelenski în Parlamentul României

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-ar putea adresa Parlamentului României, chiar dacă Biroul Permanent nu a fost informat.

Întrebat dacă Volodimir Zelenski va vorbi, luni, în plenul Parlamentului, așa cum susține președintele Senatului, Florin Cîțu, Marcel Ciolacu a spus că „e un lucru foarte important și vorbim de un președinte al unui stat suveran atacat de către Rusia în acest moment. Este un genocid și din acest moment eu nu mai am nicio reținere să spun că Putin este un criminal de război. (...) Eu până la ora 12:30 (luni - n.r.), când avem un birou permanent reunit, aștept ori o solicitare din partea Ambasadei pentru acest discurs în Parlamentul României, ori o informare din partea Ministerului Afacerilor Externe. Așa se lucrează într-un stat democratic, mai ales într-o situație atât de importantă”, a spus Ciolacu.

Întrebat, în continuare care sunt șansele ca Volodimir Zelenski să se adreseze plenului Parlamentului, președintele Camerei Deputaților a spus că este foarte probabil ca acest discurs să aibă loc.

