Beyonce va susţine un turneu mondial în 2023. În ce țări din Europa urmează să concerteze?

Cântăreaţa americană Beyonce a confirmat aşteptările fanilor şi a anunţat miercuri printr-un mesaj publicat pe contul ei de Instagram că va susţine un turneu mondial în acest an pentru a-şi promova cel mai recent album de studio, "Renaissance", lansat în 2022, informează site-ul revistei Variety.

Vedeta pop a publicat apoi pe site-ul ei oficial datele şi oraşele în care va susţine concerte în cadrul acestui turneu mondial, care va începe cu un show la Stockholm, pe 10 mai, şi se va încheia la New Orleans, pe 27 septembrie.



Anunţul a fost făcut de artista americană cu doar câteva zile înaintea galei Grammy Awards de duminică noapte, alimentând speculaţiile potrivit cărora Beyonce ar urma să susţină un recital sau, cel puţin, să apară în cadrul galei. Ea este artistul care a primit cele mai multe nominalizări la premiile Grammy din acest an - nouă - şi toate aceste nominalizări sunt asociate albumului "Renaissance".



Mai multe surse au dezvăluit pentru Variety că soţul ei, Jay-Z, va cânta alături de DJ Khaled în cadrul galei, urmând să interpreteze cel mai probabil single-ul "God Did".



Beyonce a susţinut primul ei concert complet după o pauză de peste patru ani în data de 21 ianuarie, la noul hotel de lux Atlantis din Dubai.



Artista a spus că "Renaissance" este un proiect în trei părţi, aşadar este posibil ca următoarele părţi să fie un nou album, un proiect video cu durată lungă sau chiar un turneu în sine.



Precedentul turneu al vedetei americane, ce a durat şase luni, s-a intitulat "Formation", a inclus 49 de spectacole şi a avut loc în 2016.



Beyonce a fost şi cap de afiş la ediţia din 2018 a Festivalului Coachella, unde a susţinut un concert intitulat "Homecoming", scrie Agerpres.

