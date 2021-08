"Au votat degeaba, voturile lor s-au aruncat în aer!". Chirieac: Putem să confirmăm

"Pentru PMP, la parlamentare, partidele au votat împotriva pentru admiterea contestaiilor noastre. Noi vorbeam despre secţii cu zero voturi. Mai aveam nevoie de 3700 de voturi, la nivel naţional, pentru a intra în Parlament. (...) Nu a existat niciodată în istoricul electoral al României vreo situaţie similară în care un partid să rămână, la 3700 de voturi, în afara Parlamentului. Păi, 3700 de voturi le fac în orice judeţ din ţara asta. Nu este diferenţa de un procent, două, trei. Şi la PRO România am aceeaşi suspiciune şi am o altă problemă atunci. PMP - 4,93% plus PRO România - 4,2 plus partidele mai mici care iau şi ele 0 nu ştiu cât. Aproape 12 procente redistribuite. 10 procente sunt numai de la PMP şi PRO România. Am aproape 12 procente redistribuite în Parlamentul României. 12% dintre cetăţenii cu drept de vot care au votat pe 6 decembrie pare că au votat degeaba. Voturile lor s-au aruncat în aer", a spus Ioana Constantin, la DCNews TV.

"Putem să confirmăm ceea ce spuneţi fiindcă sondajele institutului nostru Argument au picat exact pe subiect la locale, am dat exact rezultatele - noi nu am greşit nici cu Firea, nici cu Clotilde Armand, l-am dat pe Tudorache cu un procent înainte, l-am dat cu 3 procente jumătate pe Nicușor Dan înaintea doamnei Firea. Nu am greșit. La parlamentare, noi v-am dat în permanență cu peste 5%, în jur de 6%. Niciodată nu aţi coborât sub 5%", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

SONDAJ ARGUMENT

Sondajul ARGUMENT, realizat în perioada 6-13 noiembrie 2020, arăta că la Camera Deputaților, la alegerile parlamentare, intenția de vot pe partide, după eliminarea non-răspunsurilor, era următoarea: PNL 32%, PSD 29%, USR - PLUS 18%, Pro România 8%, PMP 6%, PER 2%, UDMR 2%, PPU-SL 2%.

La Senat: PNL 31%, PSD 25%, USR - PLUS 18%, Pro România 12%, PMP 6%, PER 4%, UDMR 2%, PPU-SL 2%.

Datele au fost culese prin metoda CATI, pe un eșantion simplu, aleatoriu, de 1011 subiecți cu drept de vot, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de plus - minus 3%.

Vezi AICI sondajul.

Interviul complet, în materialul video de mai jos: