Arma folosită împotriva lui Ponta, întoarsă contra lui Cîțu. Iohannis o considera ”o opinie”

În campania din anul 2014, pentru alegerile prezidențiale, o campanie paralelă a fost lansată împotriva lui Victor Ponta: ”Puie Monta”. Aceasta a fost urmată de ”m#e PSD”, vectorizată prin celebra plăcuță de înmatriculare suedeză. Inițiatorii lor n-au fost taxați, fiind considerate, de la nivel înalt, ”opinii politice”. Astăzi, acea campanie revine și se întoarce împotriva lui Florin Cîțu, după ce, pe Facebook, ”hashtagii” au început să distribuie postări cărora le adaugă ”Cuie Mîțu”.

Campania ”revoluționară” cu origini în 2004

”Rezist e plagiată după o mișcare americană începută în 1967 și care continuă și azi, iar Puie Monta e plagiată după Buck Fush, din 2004”, scria jurnalistul Patrick André de Hillerin pe Facebook, despre originea acestor idei văzute ca ”revoluționare” de o parte a electoratului din România.

Puie Monta este, deci, inspirată de campania Buck Fush din 2004. Zece ani mai târziu, în 2014, campania a fost adaptată și-n România. Astăzi, după alți șapte ani, campania a ajuns să-l vizeze pe însuși președintele PNL, Florin Cîțu.

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, în urmă cu aproximativ trei ani, la campania anti-PSD. Nu a criticat campania, ci pe Liviu Dragnea și demersul poliției de a ridica plăcuțele de înmatriculare PSD m#ie.

O opinie, apăra Klaus Iohannis hashtagul

”Un politician pe nume Dragnea împreună cu câțiva acoliți au pus mâna pe putere în Guvern și Parlament și de atunci încearcă să folosească această putere în interese propriu și personal pentru a scăpa de justiție. Nu-I preocupă nici țara, nici economia, nici românii. Ce să mai vorbim despre imaginea României în Europa și în lume. Îi preocupă pur și simplu să scape de dosare. Așa ceva, dragii mei, nu este posibil într-o țară europeană, democratică și nu numai atât. (....) Persoanele care îndrăznesc să își spună opinia public anti-PSD sunt luați de Poliție. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din anii comunismului. Am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generații de români, am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea țării. Eu vă spun că există soluții. Voi sunteți cea mai importantă parte a acestei soluții. Și vă spun, PNL este un partid puternic. Are soluții și nu este singurul. Nu sunteți singuri” afirma președintele Klaus Iohannis, care, să ne amintim, spunea că reușita primului său mandat de președinte a fost că a scăpat de PSD.

Prin urmare, hashtagul împotriva lui Florin Cîțu este ceea ce era și-n trecut, o opinie.

* Articolul prezintă un pamflet.

Acest articol reprezintă o opinie.