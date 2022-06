Arafat: Ideea geamandurilor distribuite pe litoral e ucisă şi s-a terminat

Întrebat la Palatul Parlamentului cine a venit cu ideea geamandurilor care au stârnit dezbateri în ultima vreme, Arafat a spus:

'Pe nişte geamanduri care au fost cinci la număr, puse undeva. Care este problema? De ce faceţi un subiect care este fără obiect. Ideea e ucisă şi s-a terminat. Gata!'. Raed Arafat a menţionat că 'era nevoie' de aceste geamanduri şi a refuzat să mai răspundă la alte întrebări pe subiect.

Raed Arafat, a afirmat, luni, în legătură cu geamandurile cu cruce roşie distribuite pe litoral, că scopul lor este 'semnalarea, într-un mod foarte vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe înecuri în ultimii ani', iar criticile apărute în presă şi pe reţelele de socializare cu privire la această iniţiativă sunt 'nefondate'.

'Am comis-o din nou! Am încercat să facem ceva care să sporească acţiunile de prevenire a înecurilor pe durata sezonului de vară. Un proiect gândit acum doi ani de specialişti, şi finanţat din fonduri non-guvernamentale, care are ca scop semnalarea, într-un mod foarte vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe înecuri în ultimii ani. Ca să fie vizibil şi să atragă atenţia, nu putea fi o mică minge plutitoare, fiind necesară o vizibilitate mai mare când te apropii de zona de pericol. Ideea unei cruci de culoare roşie poate fi interpretată în mai multe feluri, însă ea semnalează pericolul de la distanţă, iar când te apropii de ea şi mai mult poţi citi şi textul de avertizare, atrăgându-ţi atenţia că deja eşti foarte aproape de pericol', a scris Raed Arafat pe Facebook.

Dr. Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat după ce a fost criticat pentru că Fundația pentru SMURD, condusă de secretarul de stat, a donat salvamarilor de pe litoralul românesc geamanduri în formă de cruce.

Poate din lipsa de subiecte in spatiul public, si prin grija unor personaje care indiferent ce am face, tot prost e, s-a umplut facebook si media de comentarii, inclusiv a unor “asa zisi responsabili” in domeniul salvarii din mare, pentru care interesul principal este de a “nu deranja si a se inscrie in trendul criticilor” in loc de a fi interesati de salvarea de vieti si de implementarea unor metode inovative cu probabilitatea ca prin noile metode cateva vieti sa fie salavate. Un ”specialist” din cadrul Asociatiei de Salvamari spunea ca “nu putem crucifica litoralul Marii Negre”!

Situatia sta altfel totusi: In total, numarul geamandurilor este de 5 distribuite astfel: 2 la Mamaia, una la Eforie Nord/Eforie Sud, una la Vama Veche si una la Saturn. Cu siguranta a vedea o geamandura rosie cu o cruce de la distanta are un impact mult mai mic decat a vedea sub nasul tau, si a copiiilor tai, cum se scoate un inecat de catre Salvamar si pompieri si ulterior incercarea de a-l readuce in viata in public de catre echipajele SMURD si ale Ambulantei. Este mult mai traumatizant pentru un adult, si mai ales pentru un copil, sa vada o resuscitare si o persoana declarata decedata decat sa vada o geamandura la distanta care ii avertizeaza pe aventurierii, pentru ultima data, intainte de a se transfroma intr-un inecat salvat, inecat resuscitat, cu sau fara sechele, sau intr-un decedat.

Atacurile nefondate la astfel de initiative si modul in care sunt prezentate ele ca titluri in diferite entitati mediatice nu va duce decat la descurajarea initaitvelor menite sa vina in serviciul populatiei.

Ca sa ating si un alt subiect despre care am vrut sa scriu, acum cateva zile am primit un mesaj pe telefon cu o poza dintr-un mesaj de avertizare asemanator mesajelor Ro-Alert, insa acesta era scris in limba Greaca si Engleza. Persoana respectiva imi scrisese ca “o urmarim cu mesajele Ro-Alert si in Grecia” cand de fapt ea primisese un mesaj de avertizare al autoritatilor Elene pentru un fenomen meteo extrem folosind un ssitem de avertizare asemanator celui din Romania care a fost impementat recent. Si in cazul Ro-Alert, am uitat ca evenimentul declansator pentru a instala un astfel de sistem a fost decesul a 6 persoane in urma unei furtuni, care a durat cateva minute, in anul 2017. La inceputul anului 2018 sistemul a fost deja instalat si operational.

Niciodata dupa un mesaj dat nu scapam de comentarii si critici venite din partea celor deranjati, fara a se gandi ca unii aveau nevoie de acest mesaj ca sa se protejeze pentru ca nu toti sunt in casele lor si nu toti sunt in locuri ferite de impactul periculos al unei furtuni, de exemplu. Din cand in cand, mai apare o persoana care din iresponsabilitate incearca sa invete oamenii cum sa dezactiveze Ro-Alert, iar unii cad in astfel de capcane si il dezactiveaza, fiind in imposibilitatea de a mai primi mesajele de avertizare din partea autoritatilor. Tot ei vor fi primi care ne vor critica ca nu am facut tot ce ne sta in putinta cand vor pati ceva ce putea fi prevenit. Incercam sa facem tot ce se poate pentru a preveni, chiar daca prevenirea nu are sucess 100% niciodata, insa pentru a reusi mai mult avem nevoie de responsabilitate in modul in care mesajele noastre si actiunile noastre sunt prezentate populatiei”, a fost mesajul lui Raed Arafat. Vezi articolul aici!

