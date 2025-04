Antonescu denunță trădarea rușinoasă din USR împotriva Elenei Lasconi: "Păpușarii trag din nou sforile. N-am mai văzut o trădare atât de urâtă"

Fostul lider liberal și actual candidat la scrutinul Prezidențial din partea coaliției de guvernare, Crin Antonescu, a reacționat ferm în urma retragerii Elenei Lasconi din cursa electorală, considerând decizia USR drept o gravă abatere morală și una dintre cele mai revoltătoare situații din politica post-decembristă. El a subliniat că Lasconi a demonstrat curajul de a accepta o candidatură dificilă, iar modul în care este acum înlăturată trădează o lipsă totală de integritate din partea partidului.

"Foarte sincer, sunt mâhnit să avem un asemenea subiect de discuție. Sunt mâhnit pentru că s-a petrecut un fap trist, încă unul din faptele triste, mizerabile, care se petrec de atâtea decenii în viața politică românească", a spus acesta.

"S-au tot lansat programe, multe dintre ele bune, mai niciunul dus până la capăt. Și știți de ce? Din cauza trădărilor"

El a amintit că, deși multe proiecte politice promițătoare au fost lansate în trecut, puține au fost duse până la capăt. Iar cauza principală, în opinia sa, sunt trădările. "S-au tot lansat programe, multe dintre ele bune, mai niciunul dus până la capăt. Și știți de ce? Din cauza trădărilor. Eu am văzut multe trădări, am și trăit câteva. Dar o trădare ca cea de azi, așa meschină, de urâtă, nu am văzut", a afirmat Antonescu.

Referindu-se la situația Elenei Lasconi, acesta a spus că ceea ce i s-a întâmplat este "una dintre cele mai negre pagini din istoria politicii recente", cu atât mai mult cu cât nu are legătură directă cu șansele electorale ale altor candidați. "E vorba de un om care și-a asumat, la cererea colegilor, o candidatură grea, un om cu nu foarte multă experiență politică, s-a luptat, a avut curaj și a obținut un scor excepțional", a completat fostul lider liberal.

"Nici 24 de ore nu au trecut de când îți săreau în cap dacă spuneai ceva de doamna Lasconi. Mâine o să o înjure"

Antonescu critică lipsa de onestitate din partea USR: "Faptul că vor să schimbe candidatul e treaba lor. Dar puteau spune de la început. Nici 24 de ore nu au trecut de când îți săreau în cap dacă spuneai ceva de doamna Lasconi. Mâine o să o înjure. Cred că din nou păpușari trag sfori."

În legătură cu scenariul unei redistribuiri a voturilor către Nicușor Dan, Antonescu s-a arătat sceptic, chiar dacă primarul Bucureștiului încearcă să o elimine din competiție: "Problema lui Nicușor Dan era să o elimine pe doamna Lasconi pentru a recupera ecartul dintre noi doi în speranța că … nu știu câte procente găsesc dânșii în sondaje, cele câteva procente îi vor reveni automat. Eu nu cred că îi vor reveni automat".

Întrebat dacă anticipează și alte retrageri sau schimbări de strategie, Antonescu a fost tranșant: "Eu am alte preocupări. Eu nici nu mă retrag, nici nu cer retrageri. Eu îmi văd de treaba mea, am un program", potrivit Antena 3 CNN.

