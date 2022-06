Amenzi mai mari pentru șoferii fără roviniete

A fost adoptat, astfel, cu 203 de voturi "pentru", 28 de voturi 'împotrivă' şi 48 de abţineri, proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.



Potrivit proiectului, cuantumul amenzii contravenţionale pentru autoturisme este de minim 275 de lei şi de maximum 550 de lei, pentru vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone de minim 950 de lei şi de maximum 1.900 de lei, iar pentru vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone - de minim 1.550 de lei şi de maximum 3.100 de lei.



De asemenea, cuantumul amenzii contravenţionale este pentru vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7,5 tone şi mai mică decât 12,0 tone de minim 2.750 de lei şi de maximum 5.500 de lei, pentru vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) - de minim 3.550 de lei şi de maximum 7.100 de lei, pentru vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) de minim 5.950 de lei şi de maximum 11.900 de lei.



Cuantumul amenzilor pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) este de minim 1.550 de lei şi de maximum 3.100 de lei, iar pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - de minimum 2.750 de lei şi de maximum 5.500 de lei.



Proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional în acest caz, scrie Agerpres.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, se declară convins de faptul că marile lanţuri de benzinării vor aplica reducerea de 50 de bani la preţul carburanţilor, prevăzută într-o Ordonanţă ce urmează a fi aprobată miercuri, şi precizează că reglementarea nu presupune o plafonare, ci o conformare voluntară.

"Sunt convins că marile lanţuri de benzinării vor aplica această ordonanţă. Sunt, de asemenea, convins că peste 80%, până la urmă peste 80- 90% din piaţă, va aplica această ordonanţă. Şi eu cred că românii vor vedea pe totemul staţiilor de benzină această reducere.(...)

Poate o să vi se pară puţin 50 de bani, dar ceea ce este foarte important, va plasa România, după Ungaria, care are un preţ, doar pentru piaţa internă, plafonat la un nivel foarte mic şi deja au probleme cu aprovizionarea în staţiile de de carburanţi, va plasa România cu cel mai ieftin preţ din Europa. Nu mai vorbim de regiune, vorbim de statele membre ale Uniunii Europene, puţin sub Bulgaria", a declarat Popescu, marţi seara, la Digi 24, conform Agerpres.



El a subliniat că, potrivit datelor ministerului pe care îl conduce, totalul consumului de motorină din România este de 6,2 milioane de tone pe an, iar cel de benzină de circa 1,7 milioane de tone pe an, iar producţia de de motorină este de aproape 4 milioane tone, ceea ce înseamnă că diferenţa se importă.



Întrebat dacă nu există riscul să se întâmple ca în Ungaria şi să vină şoferi din alte ţări să alimenteze în România, ministrul a răspuns că nu vom avea astfel problemă, dar că staţiile noastre ar face faţă unei eventuale creşteri.



"Nu cred că vom avea această problemă ca să vină foarte mulţi oameni. De unde să vină? Din Bulgaria? Din Ungaria? Ne uităm la regiunea noastră, regiunea Europei de Est şi nu cred că vom avea această problemă ca să vină foarte mulţi automobilişti să alimenteze în România, pentru că preţul este mai mic ca în Germania, de exemplu, ca în Franţa, Italia, Cehia, Slovacia. Deci nu cred acest lucru.(...)

În general se face acest lucru când e traficul de frontieră. Or, haideţi să ne uităm la traficul de frontieră, să vedem frontiera României. Cu Ungaria, ungurii alimentează mai jos, pentru cei care sunt cetăţeni unguri. Bulgarii sunt aproape ca noi. Deci nu merită să faci acest trafic de frontieră, să vii să alimentezi în România şi să pleci. Oricum, sunt convins că staţiile noastre vor face faţă unei eventuale creşteri", a menţionat Virgil Popescu.



El a precizat, legat de modalitatea în care se va face reducerea cu 50 de bani a preţului carburanţilor, că statul va oferi 25 de bani, iar 25 de bani vor fi o reducere comercială deductibilă.

