Adrian Năstase, vacanță în Halkidiki. Motivele pentru care a ales Grecia. ”Mai mulți prieteni m-au întrebat...”

”Mai mulți prieteni m-au întrebat de ce am ales să merg, în vacanță, în Grecia.

Iată câteva argumente care au contat pentru mine:

- durata mică a zborului până la Salonic (o oră și 20 de minute).

- un hotel-pensiune cu 20 de camere la 50 de metri de țărm, prețuri rezonabile la restaurantul hotelului (cu un discount special pentru cei cazați acolo)

- parcare gratuită în mica localitate din Halkidiki unde se află hotelul (Andrei a venit cu mașina din România și am putut să mergem în mai multe locuri să le vizităm).

- locuri de joacă pentru copii, inclusiv piscine.

Proiectul respectiv a fost realizat cu fonduri europene și sunt sute de astfel de locații de-a lungul litoralului grecesc.

Se pare că, pe litoralul românesc, lucrurile nu merg prea bine în acest an:

- Politica prețurilor, politica investițiilor (cartierele de blocuri construite pe suprafețe mici în nordul litoralului), lipsa infrastructurii adecvate pentru aceste construcții (apă, canal, electricitate), zgomot, lipsa locurilor de parcare, turismul de week-end, separarea cazare/restaurante/plaje cu interese divergente, etc.

- Poate și apropierea conflictului militar din Ucraina.

- În plus, lărgirea plajei, la Mamaia, a creat un oarecare disconfort.

Sper ca cei care gestionează aceste aspecte să caute metodele prin care turiștii români să fie convinși să revină pe litoralul românesc.” a scris fostul premier Adrian Năstase pe blogul său.

Anterior acestor explicații, Adrian Năstase scria, pe aceeași platformă, în timpul vacanței sale: ”Sunt pentru câteva zile de vacanță, în Grecia. Cu Dana, Andrei, Bianca și cei doi nepoți. Stăm la un fel de mini hotel-pensiune, la o oră distanță de Salonic. Nu sunt foarte mulți turiști. Apa mării e foarte plăcută, deși pe țărmul mării temperatura este destul de ridicată. Citesc și stau la umbră. Seara mergem la un fel de tavernă cu peste pescuit proaspăt. Din țară nu sunt prea multe știri. E un mood de vacanță”.

Un simplu drum de 15 minute prin Grecia îți arată o normalitate. Pentru noi, șocantă. Iată imaginea pe care aș vrea s-o văd și-n București

Anul acesta, după ce am citit un articol despre Kavala, am decis că e cazul să nu o mai ocolim. Am ales Kavala ca destinație de vacanță, un mic orășel din Grecia, aflat vizavi de celebra insulă Thassos. Nu doar că este un orășel ce adesea oferă imagini precum cele de pe coasta Italiei, dar este o diversitate, tocmai bună pentru cei care nu caută doar plajă. Aici găsești istorie, plaje întinse, preparate gustoase, cetăți vechi și orășele protejate UNESCO. Datorită poziționării, este punctul ideal de plecare spre locuri precum Philippi, Drama, Xanthi, Thassos și chiar Halkidiki sau Salonic.

Dar despre Kavala o să vă scriu într-un alt articol.

După ce treci prin Bulgaria, ale cărei drumuri nu excelează, te bucuri de libertatea drumului din Grecia, unde autostrada este protejată nu de unul, ci chiar de două garduri de protecție. Este, în cea mai mare parte, goală, așa că-ți poți vedea liniștit/ă de drum. Nu sunt gropi și, chiar și așa, mereu vei găsi lucrări pentru diferite extinderi sau pentru mentenanță. Chiar și orășelele mici au bulevarde principale cu două benzi pe sens și sunt despărțite de un fel de jardiniere. Nu sunt simple blocuri de beton, ci locuri în care au fost plantate flori, căci se pare că grecii pun accent și pe siguranță, și pe psihicul șoferilor.

