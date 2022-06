Un simplu drum de 15 minute prin Grecia îți arată o normalitate. Pentru noi, șocantă. Iată imaginea pe care aș vrea s-o văd și-n București

Anul acesta, după ce am citit un articol despre Kavala, am decis că e cazul să nu o mai ocolim. Am ales Kavala ca destinație de vacanță, un mic orășel din Grecia, aflat vizavi de celebra insulă Thassos. Nu doar că este un orășel ce adesea oferă imagini precum cele de pe coasta Italiei, dar este o diversitate, tocmai bună pentru cei care nu caută doar plajă. Aici găsești istorie, plaje întinse, preparate gustoase, cetăți vechi și orășele protejate UNESCO. Datorită poziționării, este punctul ideal de plecare spre locuri precum Philippi, Drama, Xanthi, Thassos și chiar Halkidiki sau Salonic.

Citește și: Vacanță GRECIA 2022. Cinci MOTIVE ca să alegi KAVALA, pe nedrept ocolită în drum spre Thassos

Dar despre Kavala o să vă scriu într-un alt articol.

După ce treci prin Bulgaria, ale cărei drumuri nu excelează, te bucuri de libertatea drumului din Grecia, unde autostrada este protejată nu de unul, ci chiar de două garduri de protecție. Este, în cea mai mare parte, goală, așa că-ți poți vedea liniștit/ă de drum. Nu sunt gropi și, chiar și așa, mereu vei găsi lucrări pentru diferite extinderi sau pentru mentenanță. Chiar și orășelele mici au bulevarde principale cu două benzi pe sens și sunt despărțite de un fel de jardiniere. Nu sunt simple blocuri de beton, ci locuri în care au fost plantate flori, căci se pare că grecii pun accent și pe siguranță, și pe psihicul șoferilor.

Dar ceea ce vreau să vă transmit este ceva șocant pentru noi, probabil normal pentru ei.

Mergând dinspre Kavala, prin Nea Peramos spre plaja Ammolofoi, cu Google Maps, vedem că suntem atenționați de un reprezentant de la drumuri că putem înainta încet. Pe sensul opus tocmai fusese ”mâncat” asfaltul. Erau muncitori, utilaje, se dirija traficul, astfel încât astfel de lucrări să nu împiedice buna funcționare a traficului, nici să nu producă conflicte în trafic sau cine mai știe ce alte situații cu care suntem obișnuiți în traficul din București, cel puțin. Ne-am gândit că, la întoarcere, probabil vom fi trimiși pe o rută ocolitoare, așa cum se întâmplă de obicei cu aplicațiile de navigare, când au loc astfel de lucrări în trafic, pe sensul tău de mers.

Dar... surpriză! Doar câteva ore mai târziu, nu mai era nici picior de muncitor, nici utilaj în zonă. Asfaltul proaspăt turnat pe o porțiune de aproximativ un kilometru, pe întreaga bandă de mers, avea deja urme de trecere înaintea noastră.

Atât a fost necesar pentru a asfalta un drum, câteva ore, maximum patru, în Grecia, fără bătăi de cap pentru șoferi, care acum merg liniștiți pe un drum fără probleme. De precizat că drumul nu a fost ”plombat”, ci astfaltat integral.

Între timp, în București, la Răzoare, de exemplu, o bandă stă blocată de luni... nu de lunea trecută, ci de luni de zile. Șoferii s-au obișnuit cu zona încercuită ce le stă în cale zi de zi. În zonă, nici picior de muncitor. Să nu mai vorbim de străzile cu 20 de ”plombe” care ne dau senzația că suntem la off road.

Dar, de ce ne-am mira. Când un copac pericol public e legat cu banda galbenă a Poliției Locale ca să nu pice în capul trecătorilor.

Vezi aici: EXCLUSIV Herăstrăul, abandonat și de Clotilde Armand, și de Nicușor Dan: Copaci legați cu banda Poliției Locale, ca să nu se prăbușească, buruieni de un metru, alei surpate - Galerie Foto

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News