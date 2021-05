6-0, 6-0 în FINALA de la Roma! Swiatek o învinge FĂRĂ MILĂ pe Pliskova și intră în TOP 10 WTA și-n ISTORIE

Iga Swiatek i-a aplicat un dublu 6-0 Karolinei Pliskova, în finala Internazionali BNL d'Italia, câștigând duminică al doilea trofeu al anului. Poloneza, cap de serie numărul 15, a fost într-o dispoziție nemiloasă, administrându-i favoritei numărul 9 un neverosimil 6-0, 6-0, în doar 46 de minute, scrie Mediafax.

Poloneza urcă în TOP 10 WTA

Swiatek a cedat doar 13 puncte în total, patru în primul set și nouă în al doilea, și a salvat doar patru șanse de game ale Pliskovei. Poloneza a câștigat cel de-al treilea titlu din carieră, după Roland Garros, toamna trecută, și Adelaide, în februarie, iar rezultatul îi asigură pătrunderea pentru prima dată în carieră în top 10.

A fost prima data când o finală la Roma este decisă cu un dublu 6-0, și cea mai categorică victorie la Openul Italiei din 1983, când Andrea Temesvari a învins-o pe Bonnie Gadusek cu 6-1, 6-0.

Ultimul dublu 6-0 într-o finală WTA a fost înregistrat la victoria Simonei Halep asupra Anastasijei Sevastova, la București, în 2016, iar ultimul la un turneu de 1000 de puncte sau mai mare, a fost victoria lui Stefanie Graf în fața Natashei Zvereva, la Roland Garros 1988.

Cea mai scurtă finală din istorie după cea din 2009

Finala de dumincă este și cea mai scurtă din istoria WTA, după cea din 2009, de la Istanbul, când Vera Dushevina avea nevoie de doar 42 de minute pentru a o învinge pe Lucie Hradecka, cu 6-0, 6-1.

Meciuri cu scor 6-0, 6-0 înregistarte într-o finală din circuitul WTA, începând din anul 2000:

2006 Quebec City, Marion Bartoli vs. Olga Puchkova

2013 Sydney, Agnieszka Radwanska vs. Dominika cibulkova

2016 București, Simona Halep vs. Anastasija Sevastova

2021 Roma, Iga Swiatek vs Karolina Pliskova

Swiatek nu obținuse niciodată o astfel de victorie la nivelul circutului profesionist, dar o învinsese pe sora geamănă a Karolinei Pliskova, pe Kristyna, cu 6-0, 6-1, când a acces în prima sa finală WTA, la Lugano, în 2019.

Pentru Pliskova, este doar a doua oară în carieră când nu a reușit să câștige nici un game într-un meci, după ce a pierdut cu 6-0, 6-0, la doar 17 ani, în fața Annei Korzeniak, în 2009, la Latina-Nascosa ITF, în sferturi de finală.

Fostă campioană la Roma în 2019, Pliskova a jucat a treia finală consecutivă aici, anul trecut retrăgându-se după o accidentare la picior, în finala pierdută cu Simona Halep, cu 6-0, 2-1.

Swiatek devine a treia jucătoare care a câștigat anul acesta un titlu WTA după ce a salvat cel puțin un punct de meci în drumul spre finală. Ea se alătură lui Naomi Osaka, care a reușit această performanță la Australian Open, și lui Ashleigh Barty, la Miami. Swiatek a salvat chiar două mingi de meci în turneul de la Roma, împotriva Barborei Krejcikova, în runda a treia.