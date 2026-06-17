Votul pentru Guvernul Veștea ar putea fi amânat - Surse

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Votul din Parlament pentru Guvernul Veștea ar putea fi amânat, potrivit unor surse politice citate de România TV.

PNL, USR, UDMR şi AUR vor vota în Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului ca audierile și votul pentru Guvernul Veştea să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, în cazul în care Adrian Veștea depune în această seară în Parlament lista de miniştri şi programul de guvernare, transmite România TV, citând surse politice.

Potrivit acelorași surse, PSD va cere ca audierile miniştrilor din Guvernul Veștea şi votul să fie joi, respectiv vineri. Când se va supune la vot UDMR, USR şi PNL vor vota împotrivă.

Bolojan convoacă Congresul PNL ca să-l excludă pe Veștea

Mutarea vine în contextul în care, duminică, 21 iunie, PNL organizează un Congres Extraordinar în cadrul căruia ar urma ca Adrian Veștea să fie exclus din partid. Astfel, dacă votul pentru guvern va fi amânat, acest lucru îi va permite lui Ilie Bolojan, președintele PNL, să îl excludă din partid pe Adrian Veştea înainte ca guvernul său să fie învestit.

Precizăm că premierul desemnat Adrian Veștea anunțase că va depune astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Vezi mai mult AICI.

Totodată, reamintim că PNL se întrunește, astăzi, de la ora 16:00, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), iar USR intră în ședință, de la ora 18:30, pentru a decide oficial dacă va susține sau nu noul Executiv. În cursul zilei, și UDMR a avut ședință, tot legată de Guvernul Veștea.

Ulterior, Kelemen Hunor, președintele formațiunii, a anunțat că UDMR a decis să nu susțină guvernul lui Adrian Veștea. Membrii UDMR nu vor fi în sală în timpul votului din Parlament pentru a evita să acorde voturi împotrivă, potrivit lui Kelemen Hunor.