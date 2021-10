Vom avea Guvern Cioloș? Chirieac, OPTIMIST. Semnalul e la UDMR

Întrebat dacă este de succes o astfel de negociere , care va avea loc la sediul PNL, cu aceiași actori politici care au format și Guvernul dat jos tot cu votul USR, analistul politic atrage atenția că vom ști exact cum stau lucrurile în funcție de poziția UDMR.

”Această coaliție a partidelor, care au pierdut alegerile, PNL are scorul cel mai ridicat, au luat 25%, deci mi se pare normal să meargă la sediul PNL. Și eu sunt optimist pentru crearea acestui Guvern, dintr-un motiv simplu. România a cerut ajutor internațional pentru că a scăpat situația din mână. Guvernul președintelui Iohannis a scăpat situația din mână și Occidentul știe că Partidul Național Liberal este la mâna domnului Iohannis, ca să spun așa. Deci PNL s-ar putea achieseze la Guvernul premierului Cioloș. Știți când vom ști cu siguranță dacă lucrurile stau așa, dacă UDMR își schimbă poziția. UDMR a spus ”nu vrem să facem Guvern cu USR-ul”. Dacă UDMR va anunța ”vrem să facem Guvern cu USR-ul, cu Dacian Cioloș”, atunci sunt convins că și PNL își va schimba opinia. Apoi, urmează jocurile de culise. Probabil că PNL, adică domnul Cîțu ar putea să fie președintele Senatului și ca o garanție a faptului că la o adică USR-ul nu va fi de acord cu AUR și PSD în privința suspendării președintelui. Știți că în cazul suspendării președintelui, președintele Senatului devine președinte interimar și atunci ar fi această garanție. Deci eu sunt în continuare optimist că vom avea un Guvern Cioloș”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Dacian Cioloș - întâlnire cu liderii PNL, UDMR şi minorităţilor naţionale pentru formarea unei majorități parlamentare

Premierul desemnat Dacian Cioloş se va întâlni miercuri cu liderii PNL, UDMR şi minorităţilor naţionale pentru o primă discuţie în vederea formării unei majorităţi parlamentare.

"Nu este în intenţia noastră de a negocia o majoritate cu PSD şi AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilităţi politice. Noi ne asumăm aici nişte măsuri de guvernare care cred că nu sunt compatibile cu felul în care PSD şi AUR văd lucrurile. Am spus lucrul acesta de la început. Intenţia noastră este să discutăm cu partenerii din coaliţie şi să refacem această majoritate. Ne-am asumat această responsabilitate şi vom avea o primă discuţie să vedem cum se poziţionează, dincolo de declaraţii publice", a afirmat, marţi, preşedintele USR, Dacian Cioloş, care, potrivit Constituţiei, are 10 zile pentru a se prezenta în faţa Parlamentului ca să ceară votul de încredere asupra programului şi întregii liste a Guvernului.

