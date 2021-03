IFPI: Trupa K-pop BTS, în topului vânzărilor mondiale de muzică din 2020

Conform BBC, distincția indică faptul că 2020 a fost un an fenomenal pentru trupa sud-coreeană de băieți care a scos două albume de top în această perioadă: „Map of the Soul: 7” și „Be”. Premianta de anul trecut, Taylor Swift, a fost întrecută de BTS, clasându-se de această dată pe locul secund.

Este prima dată când o trupă din afara Marii Britanii sau a Statelor Unite este premiată de IFPI. Pe locul 3 s-a aflat rapperul Drake, în timp ce cântărețul canadian The Weeknd a ocupat a patra poziție. Topul a fost completat de tânăra cântăreață Billie Eilish.