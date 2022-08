Trei noi concerte pe Radio DC News. Continuă seria ”Midnight Live Concerts”

Radio DC News vă aduce, începând de vineri noaptea, trei trupe de legendă.

Seria ”Midnight Live Concerts” continuă vineri, 19 August 2022, de la ora 23.59.00, cu concertul celor de la Nirvana - "Live In Seattle 1993".

Programul din week-end va fi următorul:

Sâmbătă 20 August, Ora 23.59.00 AC/DC - "Live 1992",

Duminică 21 August, Ora 23.59.00 Foreigner - "...When It's Live 2010".

Vă așteptăm pe Radio DC News!

Nirvana

Nirvana a fost o trupă americană de rock formată în Aberdeen, Washington , în 1987.

Fondată de solistul și chitaristul Kurt Cobain și basistul Krist Novoselic , trupa a trecut printr-o succesiune de bateri, în special Chad Channing , înainte de a-l recruta pe Dave Grohl în 1990. Nirvana's succesul a popularizat rockul alternativ și au fost adesea menționați ca trupa de profie a Generației X. Muzica lor își menține un public popular și continuă să influențeze cultura rock modernă.

La sfârșitul anilor 1980, Nirvana s-a impus ca parte a scenei grunge din Seattle, lansând primul său album, Bleach.

Au dezvoltat un sunet care se baza pe contraste dinamice, adesea între versuri liniștite și zgomotoase, refrene grele. După ce a semnat cu casa de discuri majoră DGC Records în 1991, Nirvana a obținut un succes neașteptat cu „ Smells Like Teen Spirit ”, primul single de pe al doilea lor album de referință Nevermind (1991). Un fenomen cultural al anilor 1990, Nevermind a fost certificat cu disc de diamant de către RIAA.

Nirvana s-a desființat după sinuciderea lui Cobain în aprilie 1994. Mai multe lansări postume au fost supravegheate de Novoselic, Dave Grohl și văduva lui Cobain, Courtney Love.

Albumul live postum MTV Unplugged in New York (1994) a câștigat cea mai bună interpretare de muzică alternativă la Premiile Grammy din 1996.

AC/DC

Trupa a fost formată în 1973 de frații scoțieni Malcolm și Angus Young. Muzica lor a fost descrisă în mod diferit ca hard rock , blues rock și heavy metal, dar ei înșiși se definesc pur și simplu o trupă de „rock and roll ”.

AC/DC a suferit mai multe schimbări în line-up înainte de a lansa primul lor album, High Voltage din 1975. Ulterior, calitatea de membru s-a stabilizat în jurul fraților Young, cântărețului Bon Scott , bateristul Phil Rudd și basistul Mark Evans. Evans a fost concediat din trupă în 1977 și înlocuit de Cliff Williams, care a apărut pe fiecare album AC/DC de la Powerage din 1978.

În februarie 1980, la aproximativ șapte luni după lansarea albumului lor revoluționar Highway to Hell, Scott a murit intoxicat cu alcool, după o noapte de băut.

AC/DC s-a gândit inițial să se dizolve, dar la cererea familiei lui Bon Scott, membrii rămași au optat să continue, aducându-l pe vocalistul Brian Johnson , ca înlocuitor al lui Scott.

Mai târziu în acel an, trupa a lansat primul lor album cu Johnson, Back in Black, care a fost dedicat memoriei lui Scott. Albumul a lansat AC/DC către noi culmi ale succesului și a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile.

Structura trupei a rămas aceeași timp de douăzeci de ani, până în 2014, odată cu retragerea lui Malcolm Young din cauza demenței precoce (a murit în 2017) și a problemelor legale ale lui Rudd.

Malcolm a fost înlocuit de nepotul său Stevie Young, care a debutat pe albumul AC/DC din 2014 Rock or Bust.

În 2016, Brian Johnson a fost sfătuit să înceteze turneele din cauza agravării pierderii auzului.

Solistul Guns N' Roses, Axl Rose, fan declarat al celor de la AC/DC a venit ca vocalist al trupei pentru restul concertelor din acel an.

Basistul și vocalistul de fundal Cliff Williams s-a retras și el din AC/DC la sfârșitul Rock or Bustturneu în 2016, iar grupul a intrat într-o pauză de patru ani.

Foreigner

Trupa rock britanico-americană a luat naștere în New York, în 1976, de chitaristul și compozitorul britanic Mick Jones și de colegul britanic și fost membru King Crimson, Ian McDonald , împreună cu vocalistul american Lou Gramm. Jones a venit cu numele trupei, deoarece el, McDonald și Dennis Elliott erau britanici, în timp ce Gramm, Al Greenwood și Ed Gagliardi erau americani.

În 1977, Foreigner și-a lansat albumul de debut omonim, primul dintre cele patru albume consecutive care a fost certificat de cel puțin 5 ori cu disc de platină.

Foreigner a ajuns pe locul 4 în topul albumelor din SUA și în Top 10 în Canada și Australia, în timp ce a obținut două hituri din Top 10 în America de Nord, " Feels Like the First Time " și " Cold as Ice ".

Albumul lor din 1978, Double Vision , a avut și mai mult succes, ajungând pe locul 3 în America de Nord, cu două single-uri de succes, „ Hot Blooded ”, un hit nr. 3 în ambele țări, și piesa de titlu , pe locul 2 în SUA și un canadian nr. 7.

Al treilea album al străinilor, Head Games(1979), a ajuns pe locul 5 în America de Nord, producând două single-uri din Top 20, inclusiv piesa de titlu.

Următorul lor album, intitulat ”4” (1981) a ajuns pe locul 1 (timp de 10 săptămâni) în SUA și pe locul 2 în Canada, devenind în același timp albumul revoluționar al Foreigner. Trei dintre single-urile lui 4 au fost hituri: ”Urgent ” , "Waiting for a Girl Like You " , și ”Juke Box Hero".

În 1984, Foreigner a lansat cel mai mare album al său, iar single-ul de succes, "I Want to Know What Love Is ", care a ajuns pe primul loc în topurile din SUA, Marea Britanie, Canada și Australia, a devenit un hit al istoriei muzicii.

