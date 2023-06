TIFF 2023: Filme mult așteptate și experiențe inedite oferite de Vodafone la cel mai important festival de film din România

În premieră, Vodafone România va oferi un premiu pentru cel mai popular film din secțiunea ”Zilele Filmului Românesc”. Premiul Inimii (Heart’s Award) reprezintă premiul publicului și desemnează producția care a stârnit cele mai puternice emoții în rândul spectatorilor. Voturile vor fi colectate prin intermediul tehnologiei, pe parcursul celor 10 zile de regal cinematografic, dar și prin platforma https://voteazacuinima.ro. Astfel, pentru prima dată, Vodafone le oferă tuturor celor prezenți la TIFF șansa de a vota cu inimile lor filmul favorit.

O altă experiență unică oferită de Vodafone în cadrul ediției din acest an a TIFF este proiecția celui mai așteptat film românesc din 2023 - filmul Libertate, regizat de Tudor Giurgiu. Pelicula Libertate va putea fi vizionată în avanpremieră la TIFF, ca parte a Serii Filmului Vodafone, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, vineri, 16 iunie. Filmul lui Tudor Giurgiu este inspirat din fapte reale și reprezintă o ecranizare a unor evenimente mai puțin cunoscute, petrecute în decembrie 1989 la Sibiu, unde personajele principale sunt civilii și forțele de ordine.

Fiind partener strategic al TIFF, Vodafone susține și programul Let’s Go Digital!, prin care adolescenții pasionați de film, fotografie și editare video vor avea ocazia unică de a lucra alături de regizori români, la TIFF. Acest atelier de creație, susținut de Vodafone România, le oferă tinerilor creativi șansa de a exploras lumea filmului sub îndrumarea experților din industrie, fiind o rampă de lansare pentru cei interesați să dezvolte o carieră în industria cinematografică. De la momentul lansării programului și până astăzi, peste 100 de liceeni s-au bucurat de experiența Let’s Go Digital!. Cei mai mulți dintre aceștia au absolvit ulterior studii în domeniu și au cariere solide în industrie.

*Acest material a fost realizat cu sprijinul Vodafone.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News