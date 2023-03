Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Miami (WTA), după ce a învins-o pe Vondrousova / Video

Sorana Cîrstea (32 ani, 74 WTA) s-a impus după o oră şi 35 de minute. Ea a atins astfel sferturile de finală în Sunshine Double, turneele de la Indian Wells şi Miami. Cîrstea şi Vondrousova (23 ani, 103 WTA) au mers cap la cap în primul set în primele zece ghemuri (5-5), primele mingi de break aparţinând cehoaicei, care a reuşit să şi fructifice.

Sorana a făcut rebreak şi a trimis setul în tiebreak, unde a fost condusă cu 2-0, dar apoi a câştigat patru puncte la rând, impunându-se cu 7-3. În actul secund (6-4), Cîrstea a făcut diferenţa prin singurul break al setului, reuşit la 3-3.

BACK TO BACK WTA 1000 QF FOR SORANA CIRSTEA! This match was super close, Marketa really made Sori work for this win. But once again Sori wins the most important points and is rewarded with a spot in the Miami QF. Sorana Cirstea defeated Marketa Vondrousova 7-6, 6-4. pic.twitter.com/DOl4EBL1aU