Spotify anunță creșterea numărului de abonați și ascultători

Conform The Verge, creșterile de la an la an se situează la 21%, respectiv 24%, iar față de trimestrul trecut 3 milioane utilizatori s-au alăturat serviciului premium. Acum, platforma se concentrează pe domeniul podcasturilor.

Raportul trimestrului a venit și după ce Spotify a anunțat că va crește prețurile abonamentelor Family din Statele Unite și Duo, Student și Family din Marea Britanie și unele țări europene. Cifrele arată un posibil motiv pentru care va avea loc scumpirea: veniturile medii pe cap de ascultător scad (7% față de anul trecut).