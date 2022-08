Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la US Open 2022, după ce a învins-o pe Laura Siegemund

Cîrstea (32 ani, 37 WTA) a obţinut victoria după după o oră şi 47 de minute. Românca a început bine şi a condus cu 2-0, dar în primul set s-a mers în serii de două ghemuri, 2-2, 4-2, 4-4, 6-4.

În actul secund, Siegemund (34 ani, 182 WTA) a a reuşit primul break şi s-a desprins la 4-2, dar Cîrstea a revenit şi a preluat controlul, câştigând cu 6-4, după patru ghemuri la rând.

Sorana Cîrstea conduce acum cu 2-1 în meciurile directe, după ce a învins-o pe adversara sa în 2016, în optimi la Madrid, cu 6-4, 7-6 (9), iar Siegemund şi-a luat revanşa în 2019 la Miami, câştigând cu 4-6, 7-5, 7-5 în primul tur.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 121.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe învingătoarea dintre elveţianca Belinda Bencic (a 13-a favorită) şi germanca Andrea Petkovic.

Citește și - WTA a reacţionat după ce Halep a fost eliminată de la US Open: Ultima dezamăgire dintr-un şir lung pentru româncă

Specialiştii WTA afirmă că eliminarea de la US Open este ultima dezamăgire dintr-un lung şir pentru Simona Halep.

”Prima mare surpriză de la US Open 2022 a însemnat eliminarea Simonei Halep din primul tur, de către o sportivă venită din calificări, Daria Snigur. Alături de Caroline Garcia, Halep venea la Flushing Meadows ca una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit. Dar românca a fost eliminată, după ce a dat de o sportivă de 20 de ani din Ucraina, aflată la abia al 3-lea său meci oficial la nivel de WTA. A fost prima victorie în WTA pentru Snigur, care a reușit să îi facă nu mai puțin de 5 breakuri Simonei Halep.

Ea a terminat partida cu 11 lovituri câștigătoare și 27 de neforțate, în timp ce Halep a reușit 13 lovituri câștigătoare și, total neașteptat, nu mai puțin de 30 de neforțate. A fost ultima dezamăgire dintr-un șir lung pentru româncă, la US Open. Acest turneu a fost o mare provocare pentru ea, din 2015, când ajungea în semifinale. În 2017 și 2018 a pierdut în primul tur, în 2019 a fost eliminată în turul doi, iar anul trecut nu a trecut de optimi”, a notat wtatennis.com.

Mats Wilander: Simona Halep nu mai simte aceeaşi nevoie de a câştiga

„Snigur are un stil neortodox cu acea dreaptă, am văzut-o… O mare surpriză, mare victorie pentru ucraineancă și un mare dezastru pentru Simona… Halep nu și-a găsit ritmul, a greșit multe mingi.

(n.r. - De ce nu se descurcă Simona prea bine la US Open?) Poate e prea rapidă suprafața, prea rapide mingile, în rest s-a descurcat bine la celelalte turnee de Grand Slam. Nu cred că a găsit tactica potrivită, nu a știut dacă să fie agresivă sau să joace defensiv… Pe iarbă, pe zgură, îi vine totul mult mai natural, pe hard îi e mai greu.

Cred că înainte se vedea când era frustrată că nu câștiga vreun meci, dar nu mai e la fel. Nu, nu îi convine când pierde vreun meci, da, continuă să lupte pentru victorii, dar nu mai simte aceeași nevoie de a câștiga. Să câștigi trebuie să fie cel mai important lucru din viața ta atunci când ești pe teren, iar Simonei pare să nu îi fie ușor să facă asta”, a spus Mats Wilander, pentru Eurosport. Vezi articolul inițial aici!

Citește și - Simona Halep, primele declaraţii după eliminarea de la US Open: Îmi pare rău, dar asta este

Simona Halep a fost învinsă de Daria Snigur în primul tur al US Open, scor 2-6, 6-0, 4-6.

"Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate... Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine.

Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte", a declarat Simona Halep, în exclusivitate pentru Eurosport. Vezi articolul aici!

