Simona Halep se menţine pe locul 12 în clasamentul WTA

Irina Begu a coborât două poziţii şi se află acum pe locul 30, în timp ce Sorana Cîrstea ocupă locul 42, cu o treaptă mai sus faţă de săptămâna trecută.



În top 200 WTA se mai află Ana Bogdan - locul 63 (-2), Elena-Gabriela Ruse - locul 131 (-19) şi Jaqueline Cristian - locul 161 (-18).



La dublu, cele mai bine clasate reprezentante ale ţării noastre sunt Monica Niculescu (locul 53) şi Elena-Gabriela Ruse (locul 89).



Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută):

1 (1) Iga Swnatek (Polonia) 11.025 puncte

2 (2) Ons Jabeur (Tunisia) 5.140

3 (3) Jessica Pwegula (SUA) 5.000

4 (4) Caroline Garcia (Franţa) 4.415

5 (5) Arina Sabalenka (Belarus) 4.340

6 (6) Maria Sakkari (Grecia) 3.921

7 (7) Coco Gauff (SUA) 3.762

8 (8) Daria Kasatkina (Rusia) 3.500

9 (9) Veronika Kudermetova (Rusia) 2.800

10 (13) Belinda Bencic (Elveţia) 2.735

11 (14) Daniele Collins (SUA) 2.388

12 (12) Simona Halep (România) 2.381

....

30 (28) Irina-Camelia Begu 1.472

42 (43) Sorana Cîrstea 1.136

63 (61) Ana Bogdan 910

131 (112) Elena-Gabriela Ruse 468

161 (143) Jaqueline Cristian 388

Ion Ţiriac: Simona Halep făcea 10 milioane pe an. Cine îi dă banii înapoi?

Ion Ţiriac, preşedintele de onoare al Federaţiei Române de Tenis, a făcut noi precizări referitoare la cazul de dopaj al Simonei Halep.

"Care doping? Adică una la 31 de ani începe să ia doping acum? Ce să facă cu dopingul? Însă este încâlcită treaba, macularistica asta te ține ani și ani, iar pe urmă nu poți să spui cine e de vină. Cine e de vină pentru șase luni, opt luni, un an, cât nu o să mai joace? Ea într-un an face 10 milioane de euro. Cine i le dă înapoi? Are destul, nu e o problemă că moare de foame.

Nu cred că probele au fost manipulate. Dacă ceva a fost în probă, trebuie văzut de unde, cum și ce! Nu poate să își dea Simona Halep singură seama. Dar oamenii care au fost în jurul ei trebuie să știe de unde vine treaba asta.

Că a luat un medicament, că a luat o hrană, că a luat nu știu ce și e periclitat cu ceva, se poate. Dar ea trebuie să demonstreze. Adică ăia te acuză și tu trebuie să demonstrezi. Și demonstrația asta uite că trenează", a declarat Ion Ţiriac, citat de Prosport.

