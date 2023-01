Ion Ţiriac: Simona Halep făcea 10 milioane pe an. Cine îi dă banii înapoi?

"Care doping? Adică una la 31 de ani începe să ia doping acum? Ce să facă cu dopingul? Însă este încâlcită treaba, macularistica asta te ține ani și ani, iar pe urmă nu poți să spui cine e de vină. Cine e de vină pentru șase luni, opt luni, un an, cât nu o să mai joace? Ea într-un an face 10 milioane de euro. Cine i le dă înapoi? Are destul, nu e o problemă că moare de foame.

Nu cred că probele au fost manipulate. Dacă ceva a fost în probă, trebuie văzut de unde, cum și ce! Nu poate să își dea Simona Halep singură seama. Dar oamenii care au fost în jurul ei trebuie să știe de unde vine treaba asta.

Că a luat un medicament, că a luat o hrană, că a luat nu știu ce și e periclitat cu ceva, se poate. Dar ea trebuie să demonstreze. Adică ăia te acuză și tu trebuie să demonstrezi. Și demonstrația asta uite că trenează", a declarat Ion Ţiriac, citat de Prosport.

Preşedintele WTA, de partea Simonei Halep

Preşedintele Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste de Tenis (WTA), Steve Simon, a declarat în luna noiembrie că nu ar pune sub semnul întrebării integritatea Simonei Halep, testată pozitiv la un control antidoping.



"Sunt foarte încrezător că, pe măsură ce procesul se va desfăşura, adevărul va ieşi la iveală şi vom acţiona în consecinţă. Dar am multă simpatie pentru Simona, deoarece nu aş pune sub semnul întrebării integritatea sa", a spus Simon într-un interviu acordat agenţiei Associated Press.



"O cred când spune că nu a făcut ceva intenţionat. Acestea fiind spuse, cred cu tărie în programul nostru antidoping şi cred că este unul bun, iar jucătorii îl susţin. Iar dacă o întrebaţi pe Simona, şi ea îl susţine, a subliniat Steve Simon, care a precizat că a discutat cu Halep după anunţul testului său pozitiv, conform Agerpres.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

"Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală", a spus Halep.

