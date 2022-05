Simona Halep, rezultate slabe în 2022. Patrick Mouratoglou şi-a cerut scuze

Întotdeauna am fost mândru de succesele reuşite cu jucătorii mei, dar trebuie să accept şi când nu fac o treabă suficient de bună. Rezultatele pe care le-am avut în ultima lună la Madrid, Roma şi Roland Garros sunt insuficiente pentru cineva de calibrul Simonei Halep şi îmi asum responsabilitatea pentru ele, a transmis Mouratoglou într-un mesaj postat pe Instagram.



Ea este foarte dedicată, motivată şi dă totul la fiecare minge. Este o campioană - palmaresul său vorbeşte de la sine. Aştept mai multe de la mine şi vreau să îmi cer scuze faţă de fanii ei, care au susţinut-o tot timpul, a subliniat tehnicianul.



Halep a replicat imediat cu un comentariu la fotografia care îi arată pe cei doi la antrenament: Cum arată şi imaginea, o echipă este formată din cel puţin doi oameni. Am dat tot ce am putut în fiecare zi, dar nu am fost suficienţi de buni până acum! Sunt pregătită pentru mai mult @patrickmouratoglou.



Halep (30 ani), numărul 19 mondial, a fost învinsă de chinezoaica Qinwen Zheng cu 2-6, 6-2, 6-1, joi, în turul al doilea la Roland Garros, fostul lider mondial suferind un atac de panică în setul al treilea.



Mouratoglou, fost antrenor al americancei Serena Williams, a anunţat pe 7 aprilie că a devenit antrenorul Simonei Halep, scrie Agerpres.

Simona Halep, eliminată de la Roland Garros. Primele declaraţii: Trebuie să trec peste. Nu sunt speriată

”A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întâmplat acum.

Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reușesc și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu mai fiu eu.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întâmple. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă de după joc, citată de Eurosport.

”Cred că mâine o să fiu mai puternica decât azi, nu sunt speriată. Joc foarte bine la antrenamente și probabil că am pus o presiune prea mare, o să încerc să o gestionez mai bine”, a transmis Simona Halep.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News