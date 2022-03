Simona Halep - Petra Martic, LIVE la Indian Wells

Simona Halep a învins-o pe Sorana Cîrstea la Indian Wells, iar Petra Martic (31 ani, 79 WTA) s-a impus după aproape două ore de joc în faţa Liudmilei Samsonova.

Halep o va înfrunta pe Martic în această noapte, nu înainte de ora 00:00. Simona Halep conduce cu 2-1 în meciurile directe cu Petra Martic.

Simona Halep, declarații după victoria cu Sorana Cîrstea

„Îmi place foarte mult să joc aici, este ca acasă, este o plăcere să joc în faţa acestui public şi vă mulţumesc din nou! De fiecare dată încerc să joc cel mai bun tenis al meu aici, pentru că îmi plac condiţiile şi, cu siguranţă, nu a fost un meci uşor. Este întotdeauna greu să joc împotriva unei românce, dar am încercat să tratez acest meci ca pe unul normal şi am reuşit destul de bine. Chiar dacă mi-am pierdut serviciul în setul al doilea, am simţit că returul meu este destul de puternic, am fost încrezătoare până la finalul meciului şi de aceea am putut termina în două seturi. Mingea zboară şi mă ajută un pic, am mai multă putere, sare din teren şi îmi place să folosesc 'spin-ul' un pic şi locul. Este liniştit şi fiecare este fericit aici şi îmi dau aceeaşi stare, aşa că vă mulţumesc din nou!", a declarat Simona Halep, după victoria cu Sorana Cîrstea.

Simona Halep, cap de serie numărul 24, s-a impus într-o oră şi 22 de minute şi şi-a confirmat statutul de cea mai bună jucătoare română din circuitul profesionist. Fostul lider mondial a început în forţă şi a condus cu 4-0, câştigând primul set cu 6-1, în 33 de minute, profitând şi de faptul că Sorana Cîrstea (31 ani, 27 WTA), cap de serie numărul 26, a părut marcată de miza meciului şi a greşit mult.

Actul secund a fost mult mai echilibrat, Cîrstea având un început bun de set, în care a condus cu 2-0. Halep a revenit şi a câştigat trei ghemuri la rând, după care s-a mers cap la cap până în finalul setului, Simona Halep încheind cu un break (6-4).

Halep a pus primul serviciu în teren doar în proporţie de 47,5%, dar a câştigat 78,6% din aceste mingi. Cîrstea a avut un procentaj de 70,2% la primul serviciu, însă a fructificat doar 50%. Cîrstea a încheiat cu mai multe mingi direct câştigătoare (winners), 15-12, dar şi mai multe erori neprovocate, 31-16.

