Simona Halep, bandajată înainte de WTA Miami: Se poate agrava cu jocul...

Simona Halep pare pregătită să nu câştige turneul WTA Miami. Aceasta a apărut la antrenamente cu un bandaj, şi spune că problema pe care o are se poate agrava, odată ce va începe să joace.

”Abia am ajuns, am susținut un prim antrenament normal, după ce ieri am bătut puțin mingea din cauza unor dureri.

La Indian Wells a fost un turneu extraordinar, care mi-a dat încredere, mi-am demonstrat că încă pot să joc tenis la un nivel destul de înalt.

Mi-a părut rău pentru meciul pe care l-am pierdut (n.r. - cu Iga Swiatek), pentru că am fost foarte aproape, dar a fost o experiență frumoasă și vin la Miami cu încredere că pot să mai joc tenis bun”, a spus Halep, într-un interviu exclusiv acordat lui Gabriel Morariu la Miami.

La antrenament, Halep a purtat un bandaj, dar, din fericire, campioana noastră se simte bine.

”Da, protejez un pic, am niște dureri, dar nu este o accidentare gravă. Am făcut o ecografie care mi-a arătat că nu este ceva grav, dar se poate agrava cu jocul.

Însă o să am grijă cât pot de mult”, a mai spus Simona pentru Digi Sport.

Halep, în lacrimi la aflarea veştii despre retragerea australiencei Ashleigh Barty la doar 25 de ani

"Ash, ce pot să mai spun, ştii că mi-au dat lacrimile, nu-i aşa? Prietena mea, îmi vei lipsi în circuit. Ai fost diferită şi specială şi am împărtăşit nişte momente extraordinare. Ce urmează pentru tine? Campioană de Grand Slam la golf?!", a reacţionat Halep la vestea retragerii australiancei, potrivit Reuters.

WTA, organismul care gestionează circuitul feminin, a salutat o incredibilă ambasadoare a sportului: 'Mulţumim, @ashbarty, pentru amprenta inegalabilă pe care ai lăsat-o pe teren, în afara lui şi în inimile noastre'. Scoţianul Andy Murray a afirmat că este 'bucuros pentru Ashleigh, dar trist pentru tenis. Ce jucătoare!'.

Şi premierul Australiei, Scott Morrison, a reacţionat: 'Vreau să-ţi mulţumesc, Ash, pentru că ai inspirat o ţară, ai inspirat o naţiune! Niciunul dintre noi nu va uita, bineînţeles, victoria triumfătoare de la Wimbledon şi nimeni nu va uita revenirea incredibilă de la Australian Open anul acesta, care a demonstrat încă o dată tuturor ce poţi face când eşti determinată.

