Simona Halep a vrut să se RETRAGĂ: M-am gândit că sunt aproape de final

"M-am gândit că sunt aproape de final, dar, sincer, după acest pre-sezon şi cum mă simt acum la acest turneu, simt că mai am câţiva ani de jucat. Soţul meu mă sprijină în această direcţie, dar şi familia mea. Echipa mea spune că sunt încă suficient de bună ca să concurez, aşa că încă nu mă gândesc la retragere. Vreau doar să mă bucur şi să dau tot ce am mai bun pentru că ştiu că există o altă şansă.", a afirmat Simona Halep, conform Digisport.

Întrebată ce o motivează în acest punct al carierei, sportiva noastră a răspuns: "Să văd cât de bună pot fi încă, să văd cât de mult mai pot câştiga. Sunt motivată să fac tot ce pot în fiecare zi. Încă îmi place tenisul şi competiţia. Încă vreau din ce în ce mai mult de la mine. Am o echipă bună, am oameni drăguţi în jur. Aceasta este motivaţia mea. Nu am un singur lucru ca motivaţie, cum ar fi un turneu sau un rezultat".

Halep a ieşit din topul milionarilor din tenis

Forbes a publicat la începutul anului 2022 topul celor mai bine plătiți jucători de tenis din lume în anul care tocmai s-a încheiat.

Astfel, potrivit datelor, Simona Halep nu mai face parte din primii 10 milionari în tenis și nu mai figurează în clasamentul celor mai bogați jucători de tenis în 2021.

Locul sportivei din România în Top 10 milionari în tenis a fost luat de grecul Stefanos Tsitsipas.

Veniturile Simonei Halep s-au diminuat cu șase milioane de euro în anul 2021.

În clasamentul anterior, sportiva noastră ocupa locul 10, cu încasări de 10,9 milioane de dolari, din care 6,9 milioane din premii și 4 milioane din contractele de publicitate.

În 2021, însă, ea a câștigat 900.000 de dolari din premii și în jur de 4 milioane din contractele de publicitate. În total, Halep a obținut în 2021 mai puțin de cinci milioane de dolari.

Pentru anul 2022, sportiva are planuri mari și și-a propus să ajungă din nou în top 10 WTA, acum fiind pe locul 20.

În top 10 a intrat un singur nume nou în 2021. Este vorba despre grecul Stefanos Tsitsipas, ajuns pe locul 9, după ce a încasat 8,1 milioane de dolari în ultimul an.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News