Senatul a votat din nou schimbările la regimul executărilor silite. Robert Cazanciuc: Era o situație absurdă

Foto: Facebook Senatul României

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, anunță că Senatul României a votat din nou schimbările la regimul executărilor silite, care elimină încuviințarea instanței în multe cazuri.

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, anunță că toate grupurile parlamentare din Senat au votat din nou proiectul care modifică regimul executărilor silite, eliminând în multe cazuri necesitatea încuviințării instanței pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților.

"Toate grupurile parlamentare din Senat au votat din nou pentru reducerea duratei proceselor prin eliminarea situației absurde în care cetățenii care obțin o soluție definitivă de multe ori după ani de zile, sunt chemați din nou în fața altei instanțe care trebuie să aprobe ce a decis "definititiv" alt judecător.

Trecerea procedurii încuviințării executării silite, în cazul hotărârilor judecătorești, de la o instanță la executor, va contribui la degrevarea instanțelor de un tip de cauze care reprezintă o barieră în calea valorificării unor drepturi pentru care românii se luptă uneori ani de zile.

Cazanciuc: Sper ca până la finalul actualei sesiuni parlamentare textul să fie adoptat și de Camera Deputaților

Cererea de reexaminare formulată de Președintele României a fost îndreptățită, după ce un text adăugat la Camera Deputaților, din dorința de a avea o lege mai bună, ne putea aduce în situația în care nu se putea aplica deloc.

Mulțumesc colegului Daniel Fenechiu pentru coinițiere și pentru pledoaria de azi din plenul Senatului, celor 100 de colegi senatori care au votat raportul comisiei juridice și legea în ansamblu, dar și tuturor practicienilor dreptului care au publicat opinii care să conducă la o lege mai bună!

Sper ca până la finalul actualei sesiuni parlamentare textul să fie adoptat și de Camera Deputaților, iar din toamnă să putem vedea primele efecte benefice pentru cetățeni și pentru instanțe ca urmare a reducerii unui volum excesiv de activitate", a scris Robert Cazanciuc pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că în luna ianuarie, Nicușor Dan, președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, schimbările adoptate la regimul executărilor silite, modificări care eliminau în multe cazuri încuviințarea instanței, după emiterea hotărârii.

Încuviințarea executării silite este acea etapă a procesului civil prin care un judecător este chemat să aprobe cererea formulată de un executor judecătoresc de punere în executare a unui titlu executoriu.