Ședință a Consiliului Nord-Atlantic la sediul NATO, la solicitarea României. Nicușor Dan prezintă rezultatele

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Președintele României, Nicuşor Dan, a vorbit despre rezultatele reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles.

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) s-a reunit miercuri, 10 iunie 2026, la sediul NATO de la Bruxelles, pe tema evoluțiilor privind securitatea în regiunea Mării Negre. Președintele Nicușor Dan a prezentat rezultatele acestei ședințe, subliniind că aliații NATO și-au exprimat ferm solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone.

"Salut rezultatele de astăzi ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles, dedicată situației de securitate la Marea Neagră, o temă foarte importantă pentru România și pentru NATO. Aliații au exprimat ferm solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special la Marea neagră, regiune de importanță strategică pentru Alianță.

Nicușor Dan: Este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime

De aceea, este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime. România a accentuat, o dată în plus, necesitatea unor contribuții suplimentare din partea Aliaților și a evidențiat că țara noastră are, la rândul său, în derulare inițiative, proiecte și achiziții importante în acest sens.

În cadrul discuției a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru Aliații vizați.

Securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice, precum Neptun Deep, care contribuie la reziliența energetică a Europei. Aceasta temǎ a fost parte a discuției de astăzi.

România va continua să conlucreze cu Aliații pentru o Mare Neagră mai sigură și pentru un Flanc Estic mai bine apărat.

Mulțumesc Secretarului General, Mark Rutte și tuturor Aliaților pentru contribuțiile constructive și angajamentele avute în vedere!", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că potrivit Ministerului Afacerilor Externe, această reuniune a avut loc în urma demersurilor susținute ale României.