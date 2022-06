S-a explicat de ce Serena Williams poartă doi plasturi negri pe faţă

A venit acum şi explicaţia. Potrivit The Times, această apariție unică se datorează unei probleme de lungă durată cu sinusurile pe care jucătoarea o are. Banda are rolul de a ușura presiunea și durerea cauzate de această afecțiune.

"Sunt o persoană care suferă din cauza sinusurilor. Să joci tenis sau să faci cam orice în fiecare zi nu este ușor atunci când ai astfel de probleme. Simți multă presiune, congestie și durere, iar antrenamentele pentru Grand Slam-uri... nu sunt ușoare", spunea Serena Williams în 2007.

Ce este sinuzita?

Sinuzita (rinosinuzita) semnifică inflamația sinusurilor nazale, ca o consecință a unei răceli, a unei alergii sau a unui blocaj la nivelul sinusurilor. Această inflamație poate cauza o suprainfectare virală, bacteriană sau fungică. În general, sinuzita trece de la sine, în curs de câteva săptămâni, însă, în unele cazuri, se poate întinde pe o durată mai îndelungată și poate necesita adoptarea unei scheme terapeutice complexe, scrie Eurosport.

Serena Williams, supărată pe Simona Halep. Mouratoglou, motivul discordiei

Serena Williams ar fi extrem de supărată pentru că Patrick Mouratoglou a acceptat să o antreneze pe Simona Halep.

Firicel Tomai, antrenorul Simonei Halep din perioada 2008-2012, dar cu multe conexiuni în lumea sportului alb și în prezent, a dezvăluit faptul că Serena nu a fost de acord cu această colaborare,

”Eu cred că în momentul ăsta șansele au crescut la 60-70% ca cei doi să meargă mai departe împreună (n.r. - Simona Halep și Patrick Mouratoglou), mai ales că Mouratoglou s-a despărțit brutal de Serena.

Ea se pare că s-a supărat că o antrenează pe Simona și a rupt comunicarea”, a spus Tomai, la Digi Sport Matinal.

Cariera Simonei Halep, marcată de un meci cu Serena Williams: M-am uitat la el de 100 de ori

"M-am uitat la finala cu Serena de la Wimbledon de o sută de ori, dar doar pentru a mă bucura de ea, nu ca să-mi analizez mișcările. Iubesc, pur și simplu, momentul.

A fost cel mai bun moment. Nu e lung, durează doar o oră, e bun de urmărit. Am ceva în mine care îmi spune că aceea a fost ziua perfectă. Nu știu dacă voi mai atinge vreodată acel nivel, dar sper”, a spus Simona Halep pentru Tennis Majors.

Întâmplarea face că acum Simona Halep este antrenată de fostul antrenor al Serenei Williams, Patrick Mouratoglou.

