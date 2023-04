Romeo şi Julieta fără cuvinte. Mihai Mălaimare: Am descoperit prin gest și expresie corporală toate cuvintele pe care Shakespeare nu le-a spus

”Eu am plecat de la Teatrul Național pentru că am avut șansa să mă întâlnesc pe parursul a 30 de zile, cât am stat la Paris, cu un tip de discurs teatral care se potrivea mănușă conceptelor mele despre teatru: discursul non verbal, discursul măștii, discursul pantomimei, a expresiei corporale (...)

Mi-am dat seama imediat că există în discursul non-verbal o forță dramatică absolut formidabilă. Întâmplarea a făcut și Dumnezeu m-a ajutat că am găsit soluții. De exemplu, am montat Romeo și Julieta fără cuvinte. Pare hazardat... Shakespeare a scris poezia aia fabuloasă pe care trebuie să o auzi...da, dar eu nu am trădat-o, eu doar am descoperit prin gest și expresie corporală toate cuvintele pe care Shakespeare nu le-a spus. El a extras o esență din toate cuvintele care l-au bântuit, dar eu le-am regăsit, eu le-am pus în spectacolul meu”, a mărturisit celebrul actor Mihai Mălaimare în cadrul unui interviu special realizat de DC News.

