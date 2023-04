Debutul carierei celebrului actor Mihai Mălaimare: Mi-a zis să nu intru pe scenă dacă nu vreau să fiu mai bun decât restul. I-am făcut praf

”Când am debutat în teatru am făcut-o la teatrul Nottara. A venit George Rafael, eu eram în anul patru și la vizionare a venit Rafael și mi-a spus, cred că în glumă, dar el părea foarte serios: Îi vezi pe ăștia care sunt pe scenă? Te-așteaptă pe tine să intri. Sunt mari actori, sunt niște tipi puternici. Nu intra dacă nu vrei să fii mai bun decât ei, dacă simți că nu poți să fii mai bun decât ei nu intra. Te duci acasă și eu suspend vizionarea și caut altul. M-a tonifiat atât de tare acest îndemn pedagogic al lui încât am uitat să întorc coasa care o aveam pe umăr. Am intrat cu ea așa, în lateral și am dărâmat tot decorul. Am fost mai bun decât toți, i-am făcut praf”, își amintește zâmbind maestrul Mihai Mălaimare.

Reamintim că actorul consacrat, Mihai Mălaimare a terminat Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale Bucureşti în 1973, ca șef de promoție.

Între 1973 și 1990, Mălaimare a jucat la Teatrul Național București, terminând în paralel, în 1984, și secția ”Regie Teatru” la IATC. În 1981, Mălaimare a beneficiat de o bursă de studii la Şcoala de teatru ”Jacques Lecoq” din Paris, predând apoi la Şcoala de Teatru Pygmalion din Viena (pantomimă) şi la Gallaudet University (Washington, SUA), în calitate de profesor invitat, secțiunea ”arta şi cultura românească”, potrivit Fanatik.

Autorul a trei cărți – ”Maidane cu teatru” (1998), ”Demisia” (2004) şi ”Şansa” (2007) – Mihai Mălaimare a fost decorat în 2002 cu Ordinul Naţional ”Serviciu credincios” în grad de Cavaler. În 2008, cunoscutul actor a primit Premiul UNITER, pentru teatru nonverbal.

Vă invităm să urmăriți înregistrarea emisiunii:

