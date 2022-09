Roger Federer se retrage din tenis. Ultimul turneu la care va participa

Ultimul turneu la care va participa va fi competiţia pe echipe Laver Cup, săptămâna viitoare la Londra, transmite Reuters.

Tenismanul cu 20 de turnee de Mare Şlem câştigate a precizat că ultimii trei ani au fost dificili din punct de vedere fizic, cu mai multe accidentări şi operaţii. Este deci normal ca el să se retragă la vârsta de 41 de ani, după mai mult de 1.500 de meciuri disputate şi 24 de ani petrecuţi în circuit, notează site-ul radioteleviziunii elveţiene RTS.

'Am muncit mult ca să revin la cel mai bun nivel al meu şi să fiu competitiv. Ştiu însă de asemenea care sunt limitele corpului meu şi capacităţile mele. Iar ultimele mesaje ale corpului meu au fost clare', a scris Federer, care s-a născut pe 8 august 1981. 'Iar în cele din urmă ţie, tenisului, te iubesc şi nu te voi părăsi niciodată', a încheiat sportivul născut la Basel scrisoarea sa. Federer nu a mai participat la nicio competiţie de la ediţia din 2021 de la Wimbledon.

"Iubesc să câştig, dar, dacă nu mai eşti competitiv, e mai bine să spui stop. Nu cred că mai am nevoie de tenis. Sunt fericit cu alte lucruri acum"

Elveţianul Roger Federer a dat semne din luna iulie 2022 că vrea să se retragă din tenis.

"Iubesc să câştig, dar, dacă nu mai eşti competitiv, e mai bine să spui stop. Nu cred că mai am nevoie de tenis. Sunt fericit cu alte lucruri acum, mă bucură să îi văd crescând pe băieţii mei, sunt super-fericit când fetele mele vin acasă cu o notă bună. Tenisul e încă o parte din mine, dar nu mai înseamnă identitatea mea. Vreau să rămân un om de succes, vrea să pun multă energie în ceea ce fac, dar aceste lucruri se pot realiza şi în afara sportului. Ştiu că o carieră profesionistă nu poate dura la infinit şi sunt ok cu asta", a spus marele campion elveţian pentru publicaţia olandeză Algemeen Dagblad, citat de Eurosport.

"Sincer, sunt fericit să stau acasă. Tenisul devine foarte complicat când ai 3 copii, trebuie să te organizezi foarte bine"

"A fost foarte ciudat pentru mine să nu joc la Wimbledon anul acesta. Am fost acolo mereu din 1998 până în prezent. Dar am fost în circuit atât de mult timp încât sunt bucuros să am mai multe momenete de linişte. Am timp să călătoresc, pot să mă văd mai des cu prietenii. Tenisul devine foarte complicat când ai 3 copii, trebuie să te organizezi foarte bine. Bine, lor le place mult să călătorească, erau fericiţi să meargă la New York sau Melborune, unde avem prieteni pe care nu i-am văzut de ceva timp. Dar vă spun sincer că sunt fericit să stau acasă. În unele momente îmi lipsesc călătoriile între turnee şi normal că îmi lipseşte sportul, dar totul e bine, duc o viaţă normală şi îmi place", a mai spus Federer. Vezi știrea aici!,

Roger Federer nu mai figurează în clasamentul ATP, fapt care nu s-a mai întâmplat din 1997

Tenismanul elveţian Roger Federer nu a figurat în clasamentul ATP anunţat luni, 11 iulie 2022, lucru care nu i s-a mai întâmplat din septembrie 1997, informează radioteleviziunea RTS, ce aminteşte că jucătorul nu a mai participat la niciun turneu în ultimele 12 luni, de la ediţia trecută de la Wimbledon.



Pe 22 septembrie 1997, Federer era la locul 803 mondial. Ulterior, el a fost pe prima poziţie a clasamentului timp de 310 săptămâni, iar săptămâna trecută mai era locul 97 ATP.



Federer, care speră să mai joace o dată la Wimbledon, prevede să revină în competiţie cu ocazia Laver Cup (23-25 septembrie la Londra), apoi în circuitul ATP la turneul de la Basel (24-30 octombrie). Elveţianul, cu 20 de turnee de Mare Şlem câştigate, care în august va împlini 41 de ani, a suferit în ultimii ani mai multe operaţii la genunchi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News