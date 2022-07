Şi-a anunţat Federer retragerea? "Dacă nu mai eşti competitiv, e mai bine să spui stop"

"Iubesc să câştig, dar, dacă nu mai eşti competitiv, e mai bine să spui stop. Nu cred că mai am nevoie de tenis. Sunt fericit cu alte lucruri acum, mă bucură săîi văd crescând pe băieţii mei, sunt super-fericit când fetele mele vin acasă cu o notă bună. Tenisul e încă o parte din mine, dar nu mai înseamnă identitatea mea. Vreau să rămân un om de succes, vrea să pun multă energie în ceea ce fac, dar aceste lucruri se pot realiza şi în afara sportului. Ştiu că o carieră profesionistă nu poate dura la infinit şi sunt ok cu asta", a spus marele campion elveţian pentru publicaţia olandeză Algemeen Dagblad, citat de Eurosport.

"Sincer, sunt fericit să stau acasă"

"A fost foarte ciudat pentru mine să nu joc la Wimbledon anul acesta. Am fost acolo mereu din 1998 până în prezent. Dar am fost în circuit atât de mult timp încât sunt bucuros să am mai multe momenete de linişte. Am timp să călătoresc, pot să mă văd mai des cu prietenii. Tenisul devine foarte complicat când ai 3 copii, trebuie să te organizezi foarte bine. Bine, lor le place mult să călătorească, erau fericiţi să meargă la New York sau Melborune, unde avem prieteni pe care nu i-am văzut de ceva timp. Dar vă spun sincer că sunt fericit să stau acasă. În unele momente îmi lipsesc călătoriile între turnee şi normal că îmi lipseşte sportul, dar totul e bine, duc o viaţă normală şi îmi place", a mai spus Federer.

Sârbul Novak Djokovic, campion la Wimbledon 2022. Este la al 21-lea trofeu de Grand Slam

De fix trei ore a avut nevoie Djokerul pentru a cuceri trofeul pe iarba londoneză, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3).

Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP) este campion la Wimbledon 2022. L-a învins în ultimul act pe Nick Kyrgios (27 de ani, locul 40 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3), potrivit The Guardian.Jucătorul sârb marchează cu acest turneu 21 de gran slam-uri câștigate.

"Lui Djokovic îi place să se complice. La fel ca în tururile precedente, cu Sinner și Norrie, a cedat primul set și în finală. Rebelul Kyrgios a servit perfect în prima parte, 80% dintre punctele jucate cu prima minge fiind adjudecate. Australianul a greșit foarte puțin, doar 4 erori neforțate, și a lovit decisiv în 14 rânduri. L-a suclasat pe Nole la ambele aspecte!" - scrie GSP. "Totul a funcționat pentru Nick până la apariția primelor semne de nelinişte. Frustrat de apărarea fără cusur a sârbului, Kyrgios a scăpat jocul din mână. Indiferent de soluția la care a apelat, Nole a avut răspuns", mai spune sursa citată. Prestația lui Djokovic din seturile 2 și 3 a fost plină de suspans. A greșit doar 6 lovituri și a provocat un conflict între australian și oamenii din loja lui. Nole a dominat autoritar raliurile din spatele terenului, a deschis unghiurile excelent cu lovitura de backhand și a avut nervii tari în game-ul decisiv din setul secund, când a salvat 4 mingi de break.

Djokovic, interzis la US Open, aşteaptă 'o veste bună din SUA'

Sârbul Novak Djokovic, câştigător, duminică, al turneului de tenis de la Wimbledon, riscă să nu poată juca la turneul de Mare Şlem US Open întrucât refuză să se vaccineze contra Covid-19 şi aşteaptă 'o veste bună din Statele Unite', transmite AFP.

'Eu mă aflu în vacanţă. Că voi juca sau nu un turneu în curând, voi vedea ce se va întâmpla. Dar deocamdată mă voi odihni două săptămâni pentru că ultimele două săptămâni au fost obositoare. Apoi, vom vedea, eu aştept o veste bună din Statele Unite pentru că îmi doresc să merg, să joc un turneu sau două înainte de US Open. Eu nu sunt vaccinat şi nici nu am intenţia să o fac. Deci, singura veste bună posibilă ar fi o suspendare a vaccinării obligatorii pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite sau o scutire. Dar nu cred că o scutire este realistă', a spus campionul sârb.

