Revoltă după ce Djokovic a primit "scutire" pentru a juca la Australian Open: Vaccinarea arată respect. Mesaj îngrozitor

Australienii se revoltă, însă, mai ales că Djokovic este singurul jucător despre care se ştie că a fost exceptat de la reguli. Toţi jucătorii şi staff-ul acestora trebuie să fie vaccinaţi împotriva COVID-19 sau să primească o excepţie din partea unui expert independent. Organizatorii se apără, însă, şi spun că sârbul nu a primit tratament special.

"Am făcut procesul de intrare la turneu foarte dificil, pentru a ne asigura că este corect şi pentru a ne asigura că experţii îşi fac treaba în mod independent" a declarat Craig Tiley, şeful echipei de organizare a turneului, care a mai anunţat că 26 de sportivi au cerut excepţii, dar numai "câteva" au fost acordate.

Decizia organizatorilor este extrem de controversată, în contextul în care în Australia sunt zeci de mii de cazuri de COVID-19 pe zi. Mulţi australieni acuză guvernul că le-a permis celor bogaţi şi faimoşi să facă tot ce îşi doresc, în timp ce oamenii obişnuiţi au trebuit să stea departe de cei dragi, chiar dacă se aflau pe patul de moarte, scrie BBC.

"Nu îmi pasă cât de bun e la tenis, dacă refuză să se vaccineze nu ar trebui să fie primit. Dacă această excepţie este reală, trimite un mesaj îngrozitori către milioane de oameni care caută să reducă riscul de infectare atât pentru ei, cât şi pentru cei dragi. Vaccinarea arată respect, Novak", a declarat dr. Stephen Parnis, conform sursei citate.

Britanicul Jamie Murray a ieşit şi el la atac. "Dacă eram eu cel care nu era vaccinat, nu cred că aş fi primit o excepţie. Dar bravo lui că a reuşit să obţină biletele pentru Australia şi că va participa", a spus tenismenul.

"Graţie unei derogări... Sunt gata să trăiesc şi să respir tenis în următoarele câteva săptămâni"





"Am petrecut o perioadă fantastică alături de cei dragi, în timpul vacanţei, iar astăzi mă îndrept spre Down Under (Australia) graţie unei derogări... Sunt gata să trăiesc şi să respir tenis în următoarele câteva săptămâni. Mulţumesc tuturor pentru sprijin", a scris Djokovic într-un mesaj postat pe Instagram, alături de o fotografie făcută pe aeroport.



În vârstă de 34 ani, Novak Djokovic a câştigat de nouă ori Openul Australiei (un record), impunându-se la ultimele trei ediţii ale turneului de la antipozi.

Novak Djokovic este deţinătorul recordului de trofee de Mare Şlem (20), alături de elveţianul Roger Federer şi de spaniolul Rafael Nadal.

La sfâşitul lunii trecute, Novak Djokovic s-a retras din echipa Serbiei pentru ATP Cup, competiţie care are loc în prezent la Sydney, amplificând astfel dubiile legate de participarea sa la Australian Open 2022.

