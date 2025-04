Referendumul la care Victor Ponta ar vota DA

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ponta, informația care „va pune lumea pe gânduri“. Ce partide își dorește la guvernare / video

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, Victor Ponta și-a expus viziunea privitoare la Republica Moldova, dacă va fi ales președinte al României, precizând că este un „unionist convins“ și că și-a concentrat atenția asupra celeilalte țări românești în timp ce a fost prim-ministru.

„Pentru românii din Basarabia ce aveți de gând să faceți, pentru că doamna Maia Sandu e pe altă ideologie, deși e o persoană deosebită?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„O fi! Nu sunt un suporter al doamnei Maia Sandu, dar sunt un unionist convins. Eu văd ca obiectiv național - atunci când vremurile vor permite - să avem un referendum în România, un referendum în Republica Moldova, iar dacă 51% din populația de pe cele două maluri ale Prutului spune „Da“, să redevenim o singură țară cum eram înainte de pactul Ribbentrop-Molotov. Eu aș vota „Pentru“ la un asemenea referendum“, a spus Victor Ponta.

Cum ar apropia Victor Ponta cele două maluri ale Prutului

Candidatul la Președinția României s-a disociat de viziunea lui George Simion pentru Republica Moldova și a spus că își dorește mai multe investiții în stânga Prutului.

„Până atunci însă, ceea ce am făcut ca prim-ministru, voi face și ca președinte, iar aici mă disociez total de George Simion și de AUR, care a zis că nu mai dă niciun leu Republicii Moldova și nu mai ajută cu nimic. Dimpotrivă, ca premier, eu am inaugurat gazoductul, iar românii din Republica Moldova au în acest moment gaz, grădinițele s-au reparat cu banii României, renovarea clădirilor istorice, SMURD-ul etc. Sala Unirii din Chișinău a fost renovată de către primarul de la Buzău.

Eu cred că ar trebui să facem mai mult, să avem mai multe bănci românești și mai multe firme, să le arătăm celor de peste Prut că soluția nu e doar să-și ia pașaport românesc, ci că tot ceea ce facem noi bun pe partea asta a Prutului se poate face și pe cealaltă. Înainte de o unire politică. trebuie să facem un spațiu comun. Și statul ăla la graniță mi se pare total greșit. E singurul loc unde am fost pus să deschid portbagajul. M-am simțit ca în alte vremuri. Cred că e un pic de lipsă de voință din partea cealaltă a Prutului, mai degrabă“, a mai zis Victor Ponta.

