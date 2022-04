Rebela tenisului românesc, sfătuită de WTA să se apuce de stand-up comedy

„Să facem o petiție ca Andreea Prisacariu să apară pe Netflix cu un show de stand-up comedy? Semnați mai jos!”, a fost mesajul postat pe Twitter de WTA, făcând referire la atitudinea neserioasă a jucătoarei noastre.

„Vreau să mulțumesc echipei mele pentru că este aici cu mine, de fapt, eu sunt aici cu ei, dar e în regulă. Îmi place acest oraș, este destul de liniștit și mă gândesc să mă mut aici când voi avea 60 de ani. Este destul de drăguț, avem nevoie de pace în viața noastră.

Fetele mele râd pentru că mă plac foarte mult. Chiar mai devreme mi-au spus: 'O, Doamne! Andreea are un discurs… Trebuie să fie tare'", a declarat amuzată jucătoarea de tenis, conform GSP.

"Sunt urâtă de românii mei pentru felul în care arăt". Tenismena Andreea Prisăcariu, reacție la comentariile primite

Andreea Prisăcariu apare deseori pe teren machiată intens, cu diferite coafuri și cu tatuajele la vedere.

"Nu crezi că devii faimoasă datorită look-ului tău, nu a tenisului?”, a fost întrebată Andreea de un urmăritor de pe Instagram.

"Bună întrebare! În primul rând, nu mă consider celebră deloc. Nu cred că numărul urmăritorilor sau al aprecierilor e relevant în viață. E mai importantă conexiunea pe care o am cu oamenii care mă susțin în carieră. De-asta încerc să fiu aproape de voi, chiar dacă nu ne cunoaștem personal. Și susținerea de pe rețelele de socializare e importantă pentru sportivi. Încerc să cresc în evoluții. Îmi place să fiu la modă, sunt de acord că am un stil diferit, dar nu o fac intenționat, e ceva firesc. Trebuie să cresc în joc pentru a nu fi considerată faimoasă doar pentru cum arăt. Dar e ok, pentru că unii oameni văd ce vor ei, iar eu știu cine sunt și ce vreau, pentru ce muncesc din toată inima”, a comentat Andreea Prisacariu, scrie digisport.ro.

"Sunt urâtă de românii mei doar pentru felul în care arăt. Nu știam că body shamingul (n.r - ură față de o persoană pentru modul în care aceasta arată) însă se practică în 2021. Pentru toate reginele de aici care suferă din cauza acestor persoane... nu îi băgați în seamă. Vă iubesc!", a scris Andreea Prisăcariu, pe Twitter.

