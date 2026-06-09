Provocările Guvernului Tomac, după „moștenirea“ lui Ilie Bolojan: Analiza lui Bogdan Chirieac

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Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat cu ce provocări se va confrunta Guvernul Tomac, dacă premierul desemnat va reuși să obțină o majoritate în Parlamentul României.

În timp ce Eugen Tomac poartă discuții cu partidele parlamentare, mai puțin AUR și SOS România, pentru a obține o majoritate pentru Guvernul pe care îl propune, românii continuă să se confrunte cu taxe ridicate și cu o scădere puternică a nivelului de trai. Potrivit lui Bogdan Chirieac, va fi aproape imposibil pentru noul Guvern să diminueze această presiune de pe umerii populației.

Analistul politic e de părere că Guvernul Tomac nu va putea trece în Parlament fără voturile UDMR. Reamintim în acest sens că liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a transmis că nu poate promite încă susținerea unui Executiv.

„Guvernul Tomac nu trece fără UDMR. Acele voturi nu are cum să le înlocuiască. PSD va vota, minoritățile, altele decât cea maghiară, vor vota, independenții se pare că ar vota, dar fără UDMR nu se fac cele 233 de voturi“, a explicat Bogdan Chirieac.

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Bogdan Chirieac, despre provocările Guvernului Tomac

Situația economică în care se află România nu-i permite vreunui Guvern viitor, chiar și condus de Eugen Tomac, să aibă spațiu de manevră astfel încât nivelul de taxare să revină cel puțin la nivelul din urmă cu un an.

„În privința măsurilor, noul Guvern Tomac, ținând seama de situația catastrofală în care se află economia, lăsată de Ilie Bolojan, nu are cum să ușureze ceva.

În acest moment nu poate fi redusă nici TVA, nici celelalte taxe, măcar la nivelul la care erau la momentul în care Ilie Bolojan a venit la putere, nu la nivelul de acum 3-4 ani. Marja de manevră a economiei private din România s-a tot micșorat, IMM-urile s-au desființat, iar impozitul pe dividende a fost crescut de la 5% până la 16% în câțiva ani.

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De asemenea, nu au cum să dea înapoi banii furați oamenilor, văduvelor, veteranilor de război, pensionarilor. Nu că să le dea înapoi ce le-a luat Ilie Bolojan, ci nici măcar să ușureze taxarea de acum încolo. Nu sunt bani!

Din PNRR, unde inițial erau 30 de miliarde de euro, atât bani gratuiți, cât și bani cu dobândă mică pe termen lung, am tras în cinci ani doar 10 miliarde. Am renunțat la 10 miliarde fiindcă era clar că nu mai puteam să-i absorbim, dar speram să mai luăm 10 miliarde“, a concluzionat Bogdan Chirieac, adăugând că „PNRR se termină în două luni, la final de august“.