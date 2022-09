Banii de chirie pentru polițiști, schimbare importantă. Primesc până la 50% din salariul de bază

Poliţistul poate beneficia de compensaţie pentru chirie, atunci când locuinţa închiriată se află în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit unui proiect care are ca obiect de reglementare modificarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, adoptat miercuri de Senat, informează Agerpres.



Proiectul, iniţiat de parlamentari PNL, PSD şi UDMR şi AUR, a fost adoptat cu un amendament care prevede că "Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază, atunci când locuinţa închiriată se află în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea profesională sau pe o rază de până la 70 de kilometri în jurul acesteia".



În expunerea de motive se precizează că poliţiştii vor putea închiria, astfel, şi locuinţe în oraşe mai mici, limitrofe, unde preţul chiriilor este diminuat. "De asemenea, s-ar rezolva şi problema des întâlnită în localităţile de frontieră sau localităţile izolate. Totodată, s-ar produce astfel alinierea cu legislaţia aplicată poliţiştilor de penitenciare, care beneficiază de această reglementare de decontare a chiriei". Proiectul a fost trimis spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Ce spune legea

OUG 70/2021 a eliminat o prevedere din Legea 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, ce limita, în trecut, situațiile în care banii din compensația lunară pentru chirie puteau fi folosiți pentru cumpărarea unei case. Potrivit noii ordonanțe, "[s]oldații și gradații profesioniști au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, în cuantumul și condițiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate". Anterior, Legea 384/2006 stabilea că aceștia primesc o "compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară, în mod similar cu cea acordată cadrelor militare în activitate". Aceasta putea fi folosită doar pentru plata în rate a unei locuințe.



Legat de modul în care se puteau justifica sumele primite astfel, Legea 384/2006 nu prevedea nimic despre contractele de credit ipotecar sau imobiliar destinate achiziționării unei locuințe, ci doar de contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate. Acest lucru nu respecta prevederile din lege care stabileau că suma pentru plata chiriei trebuia acordată soldaților și gradaților profesioniști “în mod similar cu cea acordată cadrelor militare în activitate”. Astfel, corecția a fost făcută anul trecut prin OUG 70/2021, soldații și gradații profesioniști putând să folosească compensația lunară de chirie pentru a acoperi atât ratele unui credit ipotecar ori imobiliar, cât și pe cele ale unui contract de vânzare-cumpărare cu plata eșalonată a unei locuințe.

