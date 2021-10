Probleme medicale pentru Simona Halep la Cluj

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) este în sferturile turneului Transylvania Open, după ce a învins-o pe rusoaica Varvara Gracheva (21 de ani, 81 WTA), scor 6-4, 6-2. Simona Halep a acuzat însă probleme medicale în zona lombară și a cerut intervenția fizioterapeutului, potrivit Digi Sport. Startul setului secund a fost întârziat ca urmare a apariției problemelor medicale ale Simonei Halep.

Cu toate că s-a confruntat cu dureri serioase de spate, Simona Halep a învins-o pe rusoaica Varvara Graceva (81 WTA).

Recent, Simona Halep a anunțat că intenționează să devină mai agresivă în timpul partidelor. „Ne gândim un pic la cum am jucat în 2013, jucam mai agresiv, o să adaptez la ce am jucat până acum, dar vreau să progresez, să lucrez la agresivitate un pic de la o săptămâna la alta intră în mine acest joc.... terminăm turneele de anul acesta și vom face un plan”, spunea sportiva.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep, care a împlinit, pe 27 septembrie, 30 de ani.

Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

Ana Bogdan a fost învinsă de Emma Răducanu și a părăsit turneul Transylvanian Open

Amintim că Emma Răducanu (23 WTA) s-a calificat, joi după-amiază, în sferturile de finală ale turneului de tenis Transylvania Open, de la Cluj Napoca, învingând-o în optimile de finală pe sportiva română Ana Bogdan.

Favorita numărul 3 s-a impus în două seturi, cu 6-3, 6-4, după o oră și 31 de minute.

În primul set, Răducanu a făcut break-ul devreme, după care nu a cedat nici un set pe propriul serviciu, câștigând cu 6-3.

Actul al doilea l-a început la fel de bine, cu break, dar a fost egalată de Ana Bogdan la 2-2. În game-ul 7, sportiva română a cedat din nou serviciul și nu a mai reușit să revină în meci, ultimul game fiind câștigat la zero de britanică.

În sferturile de finală, Emma Răducanu o va întâlni pe ucraineana Marta Kostyuk (55 WTA).