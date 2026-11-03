PPC preia Flanco într-o tranzacție de 35 de milioane de euro. Grupul elen își extinde activitatea pe piața din România

Flanco, preluat de PPC. Sursa foto: Agerpres

Grupul elen PPC va prelua Flanco, într-o tranzacție evaluată la 35 de milioane de euro.

Flanco a anunțat, marți, semnarea acordului de achiziție cu Kotsovolos, parte a Grupului PPC, unul dintre principalele grupuri energetice din Europa de Sud-Est.

„Prin această tranzacție, Kotsovolos își va accelera strategia de extindere în Europa de Sud-Est, cu focus pe piața din România Retailerul va implementa în România modelul de succes din Grecia, pentru dezvoltarea unui ecosistem integrat de produse și servicii, în contextul noii ere a electrificării”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Tranzacție de 35 de milioane de euro. Flanco are 1.200 de angajați

Flanco este al doilea cel mai mare retailer omnichannel de produse IT&C și electrocasnice din România, cu 150 de magazine în peste 100 de orașe, 1.200 de angajați, o platformă logistică 3PL de 37.500 mp și o cifră de afaceri anuală de 269 de milioane de euro.

Tranzacția presupune achiziția a 100% din acțiunile Flanco Retail S.A. de la acționarii acesteia, Iulian Stanciu (98%) și Dragoș Sîrbu, CEO al Flanco (2%) și are la bază o valoare a companiei (Enterprise Value) de 35 de milioane de euro.

„Prin aplicarea în România a modelului de succes implementat de Grupul PPC în Grecia, odată cu achiziția Kotsovolos, această tranzacție marchează intrarea Grupului pe o piață a produselor electrice și electronice aflată în plină dezvoltare, evaluată la 3,6 miliarde de euro, prin preluarea celei de-a doua cele mai mari rețele de magazine fizice din țară”, mai precizează compania în comunicat.

Ce obiective are PPC în România

Această etapă se înscrie în Planul Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026-2030, accelerând extinderea internațională și transformarea Kotsovolos într-un jucător regional de referință, precum și într-un furnizor integrat de dispozitive tech, soluții pentru locuință și servicii cu valoare adăugată în Europa de Sud-Est.

„Obiectivul este dezvoltarea și în România a unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii și soluții energetice, care să simplifice viața de zi cu zi a clienților și să sprijine activ tranziția energetică în regiune”, mai precizează oficialii.

Kotsovolos va prelua a doua cea mai extinsă rețea de magazine din țară, formată din 150 de magazine fizice, prezente în mai mult de 100 de orașe din România, cu o suprafață totală de vânzare de aproape 60.000 mp, o infrastructură de servicii logistice (3PL) de peste 37.500 mp, o echipă de peste 1.200 de angajați și un trafic anual de peste 14 milioane de vizitatori.

„Pe o piață în care magazinele fizice continuă să joace un rol esențial, generând aproximativ 70% din vânzări, prezența geografică extinsă a Flanco, cu o rețea care acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România, asigură acces direct la consumatori și o relație apropiată cu aceștia”, se mai arată în comunicat.

Ce aduce nou PPC cu această tranzacție

În paralel, Flanco va continua să își dezvolte activitatea de bază în retailul de produse IT&C și electrocasnice, în timp ce rețeaua de magazine și infrastructura logistică vor deveni și o platformă esențială de livrare și servicii „last-mile” pentru Grupul PPC, asigurând ultima etapă a distribuției, instalării și intervențiilor tehnice direct la domiciliul consumatorilor. În acest context, PPC România va colabora îndeaproape cu Flanco, replicând modelul de succes al inițiativelor comune și al sinergiilor dezvoltate între PPC și Kotsovolos în Grecia.

Prin intermediul magazinelor Flanco, vor fi promovate, distribuite și susținute prin servicii tehnice soluțiile integrate pentru tranziția verde oferite de PPC România, inclusiv sisteme fotovoltaice rezidențiale, pompe de căldură, stații de încărcare pentru vehicule electrice și aplicații inteligente de gestionare a energiei. Această extindere a Grupului creează oportunități de sinergii pe multiple niveluri, de la achiziții comune și optimizarea lanțului de aprovizionare până la dezvoltarea serviciilor digitale.

„Consumatorii români vor beneficia astfel de o experiență omnichannel îmbunătățită, de servicii specializate de asistență tehnică la domiciliu, precum și de oferte integrate care combină produsele tehnologice cu soluțiile energetice”, se arată în comunicat.

„Acordul pentru achiziția Flanco marchează un salt de nivel pentru Kotsovolos: devenim un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, aducând un model de retail de succes pe o piață cu perspective uriașe, cu un capital uman excepțional și consumatori pasionați de tehnologie, așa cum este România. Achiziția Flanco, parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, accelerează semnificativ execuția planului nostru de afaceri, care urmărește crearea unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii și soluții energetice, menit să îmbunătățească viața de zi cu zi a clienților noștri din Europa de Sud-Est și să susțină activ tranziția energetică în regiune. Flanco aduce Grupului o prezență îndelungată pe piața din România, un brand recunoscut și, cel mai important, oameni cu expertiză și cu o cunoaștere profundă a pieței. În această moștenire investim și, împreună cu echipa și managementul companiei, vom construi viitorul”, a spus Christos Karagiannakis, CEO al Kotsovolos.

Kotsovolos va finanța achiziția integral din fonduri proprii disponibile, fără a apela la împrumuturi.

Finalizarea tranzacției este estimată până la sfârșitul anului 2026 și este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare competente, inclusiv Consiliul Concurenței, precum și de îndeplinirea condițiilor contractuale uzuale, convenite între părți.

„Am preluat Flanco în urmă cu 15 ani, într-un moment dificil atât pentru companie, cât și pentru piață, și am reconstruit-o împreună cu Dragoș și cu o echipă extraordinară. În toți acești ani, Flanco a evoluat de la o companie aflată în restructurare la a doua cea mai mare rețea de retail de produse IT&C și electrocasnice din România, cu 150 de magazine și milioane de clienți în fiecare an. Următoarea etapă de dezvoltare a Flanco necesită anvergură, capital și un model integrat de retail, energie și servicii pentru locuință, pe care PPC îl dezvoltă deja împreună cu Kotsovolos în Grecia și pe care îl aduce acum și în România. Un partener strategic de această dimensiune reprezintă cea mai bună opțiune pentru companie, pentru angajații săi și pentru clienți. Le mulțumesc colegilor mei de la Flanco, lui Dragoș Sîrbu, partenerilor și clienților noștri pentru încrederea acordată de-a lungul tuturor acestor ani” a spus Iulian Stanciu, acționarul majoritar al Flanco în ultimii 15 ani.

Tranzacția reprezintă un nou pas în strategia de investiții anunțată de Iulian Stanciu în iunie 2026, pe care o derulează prin Inspire Asset Management, concentrându-se pe sectoare strategice precum tehnologie, energie, serviciile medicale, industrie și entertainment.

Dragoș Sîrbu, CEO și acționar al Flanco, a declarat: „Flanco este un brand românesc fondat în 1994, care, de 32 de ani, aduce tehnologia și serviciile mai aproape de români, atât în orașele mari, cât și în cele mici. Cu peste 14 milioane de vizitatori anual, putem spune că, practic, întreaga Românie trece pragul unui magazin Flanco. Pentru colegii mei, mulți dintre ei cu zeci de ani de experiență în retail, pentru partenerii și clienții noștri, intrarea în Grupul PPC înseamnă acces la resursele și experiența unui grup regional, dar și la oportunități de dezvoltare pe care o companie independentă nu le-ar putea valorifica singură. Flanco rămâne retailerul de produse IT&C și electrocasnice pe care clienții noștri îl cunosc. Soluțiile energetice oferite de PPC România vor completa oferta noastră, nu o vor înlocui. Până la finalizarea tranzacției, Flanco își va desfășura activitatea la fel ca până acum, cu aceeași echipă și aceleași angajamente față de clienți și parteneri. Îi mulțumesc lui Iulian pentru încrederea și sprijinul acordate în acești 15 ani, iar colegilor mei pentru pasiunea și loialitatea lor”.