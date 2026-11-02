Patriarhul Daniel: Să cultivăm respectul pentru demnitatea fiecărei femei. Soţul şi soţia au nevoie să înveţe să asculte

Preafericitul Parinte Patriarh Daniel. Foto: Agerpres

Din articol Patriarhul Daniel: Soţul şi soţia au amândoi nevoie să înveţe să asculte şi să îşi ceară iertare

Patriarhul Daniel a pledat pentru respectarea demnității femeii și implicarea egală a părinților în educația copiilor, în cadrul Conferinței pastoral-misionare a clerului din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a îndemnat luni, în deschiderea lucrărilor Conferinţei pastoral-misionare semestriale de toamnă a clerului din Arhiepiscopia Bucureştilor, la cultivarea respectului pentru demnitatea fiecărei femei şi la recunoştinţă pentru darurile prin care ea contribuie la viaţa Bisericii şi a societăţi, scrie Agerpres.

"Cinstirea sfintelor femei din calendar ne cheamă să unim memoria recunoscătoare cu urmarea exemplului lor. Să cultivăm respectul pentru demnitatea fiecărei femei şi recunoştinţa pentru darurile prin care ea contribuie la viaţa Bisericii şi a societăţii. Să sprijinim mamele şi taţii în responsabilitatea lor, să fim aproape de copii şi de vârstnici şi să îi ajutăm pe cei care suferă în tăcere, smerenie şi răbdare. Familia se întăreşte când membrii ei se roagă împreună, îşi poartă reciproc sarcinile şi păstrează dorinţa împăcării. Biserica este chemată să binecuvânteze şi să ajute această creştere cu răbdare, discernământ şi iubire generoasă sau darnică", a transmis Patriarhul.

Patriarhul Daniel: Soţul şi soţia au amândoi nevoie să înveţe să asculte şi să îşi ceară iertare

Patriarhul Daniel a arătat că o înţelegere corectă din punct de vedere duhovnicesc a familiei ne fereşte de idealizări care pot ascunde suferinţe reale.

"Soţul şi soţia au amândoi nevoie să înveţe să asculte şi să îşi ceară iertare. Au nevoie să împartă în mod egal responsabilităţile casei şi ale creşterii copiilor. Au nevoie uneori şi de sprijinul duhovnicului, şi de ajutorul altor persoane competente. Mama are o contribuţie deosebită în formarea copilului, iar tatăl este chemat să fie receptiv, activ şi responsabil. Creşterea copiilor este o lucrare comună. Iubirea jertfelnică a mamei pentru copii trebuie însoţită de sprijinul soţului şi al comunităţii, pentru ca ea să nu poarte singură povara acestor griji", a spus Patriarhul.

Totodată, familiile care nu pot avea copii trebuie întâmpinate cu delicateţe. "Suferinţa lor cere sensibilitate şi rugăciune. Comuniunea dintre soţ şi soţie îşi păstrează valoarea eternă, iar iubirea lor poate rodi în numeroase alte forme de slujire şi de ocrotire a vieţii", a mai transmis Patriarhul Daniel.

Întâistătătorul BOR a afirmat că trebuie înţeleasă şi lucrarea femeilor care îi încurajează pe oamenii descurajaţi, îi îndrumă pe toţi cei ce au nevoie de orientare şi sfat bun, îi ascultă pe cei singuri şi îi ajută pe cei aflaţi în suferinţă, deoarece, "prin rugăciune şi bunătate, ele contribuie la creşterea acestora în credinţă".

"Ajutorul reciproc manifestă, confirmă şi întăreşte iubirea dintre soţ şi soţie. El se exprimă în disponibilitatea de a asculta, în grija faţă de cel obosit, în sprijinirea celui bolnav şi în asumarea împreună a hotărârilor importante. Prin asemenea fapte, membrii familiei învaţă să depăşească închiderea egoistă în propriile dorinţe sau nevoi. Această învăţătură are o mare însemnătate pastorală. Dacă vorbim despre familie numai în termeni generali, există riscul să nu ajungem la problemele ei concrete. Suntem chemaţi să îi ajutăm pe oameni să descopere cum se trăiesc credinţa şi iubirea în mijlocul multor griji, alocarea timpului şi rezolvarea neînţelegerilor", a afirmat înaltul ierarh ortodox.

Pentru părinţii îngrijoraţi de îndepărtarea copiilor de Biserică, exemplul Sfintei Monica este un îndemn la speranţă şi discernământ, a spus Patriarhul.

"Rugăciunea trebuie unită cu răbdarea, cu exemplul personal şi cu păstrarea unei relaţii în care copilul să poată găsi ascultare şi încredere. Credinţa se transmite printr-o mărturie vie şi creează comuniune. Rigoarea excesivă sau disciplina lipsită de iubire poate îndepărta, iar nepăsarea sau neglijenţa poate lăsa copilul sau tânărul fără repere. De aceea, părinţii au nevoie de discernământ pentru a uni fermitatea cu blândeţea şi libertatea cu responsabilitatea", a subliniat Patriarhul BOR.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine şi Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar - mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame.