Sondaj DCNews surprinzător, despre accesul adolescenților la psiholog, fără acordul părinților

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Accesul adolescenților de peste 16 ani la psiholog, fără a fi necesar acordul părinților, a devenit un subiect de controversă în Parlament.

Inițiativa legislativă care propunea modificările asupra legii, astfel încât adolescenții care au împlinit 16 ani să poată să ceară consiliere psihologică fără acordul părinților, a fost respinsă de senatori la vot. Doar USR și UDMR au votat pentru susținerea legii, fiind inițiată din rândurile USR. Nu este clar de ce celelalte partide nu au susținut-o, nefiind făcute declarații publice pe acest subiect. DCNews a încercat să afle motivele din spatele votului, fără succes. Conform modificărilor propuse, dacă psihologul ar fi constatat un risc iminent pentru minor, acesta ar fi avut obligația să anunță părinții.

Redăm principalele propuneri:

acces la servicii psihologice fără acordul părinților, pentru minorii care au împlinit 16 ani. Ei ar putea solicita singuri servicii de psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie.

consimțământ propriu pentru evaluare și terapie.

accesul ar urma să fie condiționat de evaluarea capacității cognitive a minorului, realizată de un psiholog cu drept de liberă practică.

psihologul sau specialistul va avea obligația să informeze reprezentanții legali și, după caz, autoritățile competente dacă identifică un risc iminent de autovătămare, de vătămare a altor persoane, situații de abuz sever sau suspiciunea unei afecțiuni care necesită intervenție medicală.

adolescenții care au împlinit 16 ani vor putea solicita singuri servicii de consiliere școlară și psihologică la cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ.

”Dacă părinții îl abuzează?”

”Un adolescent de 16 ani care trece printr-o perioadă dificilă și vrea să vorbească cu un psiholog trebuie să ceară mai întâi acordul părinților. Dar ce face dacă tocmai acasă este problema? Dacă părinții îl abuzează, dacă nu are încredere să vorbească despre ce i se întâmplă sau dacă acasă i se spune că ”psihologul este pentru nebuni”?” a ridicat problema George Gima, deputat USR.

Inițiatoare a legii, Ruxandra Cibu Deaconu afirmă: ”Cel mai greu mi-a fost cu unii colegi, oameni pe care-i respect, cu care am lucrat pe alte legi pentru copii și care de data asta mi-au spus că nu o pot susține. Aș vrea să pot spune că îi înțeleg, dar m-aș minți și pe mine, și pe voi”.

În România, avem o vorbă: bătaia e ruptă din rai. 21% dintre părinți își exprimă în mod deschis acordul cu privire la această afirmație sau o consideră un mijloc util în educație, arată Salvați Copiii.

46% dintre copiii din țara noastră spun că sunt bătuți acasă. 28% dintre părinți recunosc că fac asta. În vremurile mai moderne, pe lângă bătaia de acasă, copiii mai suportă și bullyingul. 9 din 10 profesori și consilieri școlari (90%) consideră că elevii cu care lucrează sunt victime ale fenomenului de bullying.

Și atunci, de ce nu este susținut accesul liber la psiholog al copilului care are 16 ani?

Pentru că nu este!

DCNews a realizat un sondaj. Întrebați ”Adolescenții de peste 16 ani ar trebui să meargă singuri la psiholog, fără acordul părinților?”, 42% au răspuns ”da”. Majoritatea, 58%, au bifat varianta ”nu”.