Accident grav în Brașov, pe DN 1. Un bărbat și o femeie au murit

Accident rutier pe DN1/ Sursa foto: Facebook

Din articol Șoferul a murit pe loc. Pasagera nu a răspuns manevrelor de resuscitare

Un bărbat în vârstă de 76 de ani și o femeie de 66 de ani au murit, luni, într-un accident rutier produs pe DN 1, în apropierea localităţii Ucea de Jos din judeţul Braşov.

Două persoane au decedat, luni, în urma unui accident rutier care s-a produs în această dimineaţă pe DN 1, în apropierea localităţii Ucea de Jos din judeţul Braşov.

În eveniment au fost implicate un autoturism şi o autocisternă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov.

„Primele date arată faptul că în eveniment sunt implicate un autoturism şi o autocisternă; aceasta din urmă ar fi surprins autoturismul care a pătruns pe drumul naţional de pe un drum secundar, iar în urma impactului conducătorul autoturismului a suferit leziuni, pentru care, din nefericire, echipajele medicale sosite la faţa locului au declarat decesul”, arată sursa citată.

Șoferul a murit pe loc. Pasagera nu a răspuns manevrelor de resuscitare

Pasagerul din autoturism a fost grav rănit şi i s-a acordat sprijin medical, dar, în cel din urmă, acesta a murit. Este vorba despre femeia în vârstă de 66 de ani.

„Din păcate, în urma accidentului, ambele persoane implicate şi-au pierdut viaţa. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 76 de ani, care a suferit leziuni incompatibile cu viaţa, şi o femeie în vârstă de 66 de ani, aflată în stop cardio-respirator.

În cazul acesteia din urmă, personalul medical a efectuat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, nu a răspuns acestora, fiind declarat decesul”, precizează sursa citată, potrivit Agerpres.

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