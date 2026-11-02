Coiful de la Coțofenești, aproape complet restaurat. Cum arată acum - FOTO

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Coiful de la Coțofenești, aflat în proces de restaurare la Muzeul Național de Istorie a României, este aproape gata. Au apărut primele imagini.

Coiful de la Coțofenești, recuperat în acest an după ce a fost furat în 2025 din Muzeul Drents din Olanda, a intrat în ultima etapă a restaurării, la Muzeul Național de Istorie a României. Reprezentanții muzeului l-au scos, luni, 2 noiembrie, la lumină, pentru ca oamenii să poată să vadă cum arată acum artefactul istoric.

De lucrări s-a ocupat Alexandru Doja, iar acum mai sunt necesare mici retușuri, inclusiv lipirea unei părți din lateral.

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Un proces complex de expertizare și restaurare

Coiful de la Coțofenești, vechi de aproximativ 2.400 de ani, a trecut printr-un proces complex de expertizare și restaurare. Potrivit Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR), prima etapă premergătoare restaurării a constat în realizarea unei documentări imagistice complexe, care a avut ca obiectiv înregistrarea riguroasă a stării de conservare a coifului şi constituirea unei baze de referinţă pentru cercetarea, conservarea şi restaurarea ulterioară.

Inquam Photos / George Călin

"Cea de-a doua etapă a programului de investigaţii a inclus un ansamblu complex de analize fizico-chimice non-invazive: microscopie optică şi digitală, spectroscopie de fluorescenţă de raze X (XRF), microscopie electronică de baleiaj (SEM), spectrometrie de raze X cu dispersie în energie (EDX), spectrometrie cu emisie de raze X indusă de protoni (PIXE) şi metalografie. Analizele au fost realizate prin colaborarea specialiştilor Muzeului Naţional de Istorie a României cu cercetătorii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN-HH) şi cu experţi ai Agenţiei Patrimoniului Naţional din Regatul Ţărilor de Jos. Investigaţiile au urmărit caracterizarea materialelor şi a tehnicilor utilizate pentru realizarea coifului, evaluarea stării sale de conservare, precum şi identificarea modificărilor survenite la nivelul suprafeţei şi al structurii piesei", a transmis Muzeul Naţional de Istorie a României.

Inquam Photos / George Călin

Când va fi expus public Coiful de la Coțofenești

Acum câteva zile, Ioana Ciocan, noua ministră a Culturii, anunțase că piesa ar putea reveni în circuitul expozițional de Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie 2027.

"Cred că este important să menționăm numele restauratorului. Alexandru Doja îl restaurează. Este un specialist al Muzeului Național de Istorie a României, care, de altfel, a fost și în Olanda să îl examineze prima dată când el a fost recuperat. Echipa de restaurare a fost formată din specialiștii muzeului, au fost invitați și specialiști în metale prețioase din Olanda. O echipă de 10 specialiști a lucrat și a trecut prin toate fazele acestui amplu proces. Acum este doar Alexandru Doja cu coiful. Pașii au fost făcuți și Cornel Ilie, directorul de la Muzeul Național de Istorie a României, m-a asigurat că de Ziua Culturii, pe 15 ianuarie, vom putea vedea cu toții coiful și sper să vedem și o coadă la el", declarase Ioana Ciocan la Digi24.

Reamintim că trei brăţări dacice și Coiful de la Coţofeneşti au fost furate pe 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, chiar înainte de încheierea expoziţiei dedicate Daciei. La mai bine de un an de la furt, Coiful şi două dintre brăţări au fost găsite, fiind returnate României.