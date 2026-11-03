Cod Roșu de ploi în Constanța: Copaci căzuţi, străzi inundate și surpare de terasament pe calea ferată. A fost emis RO-ALERT

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Florin Răvdan, dcnews

Ploile abundente din ultimele ore au făcut prăpăd în județul Constanța.

Ploile căzute în ultimele 24 de ore în judeţul Constanţa au doborât zeci de copaci și au inundat străzi în mai multe localităţi, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea". Marți dimineața, 3 noiembrie, unii oameni s-au trezit cu mesaj RO-ALERT de Cod Roşu de precipitaţii.

Conform sursei citate, "la ora 05:10 - transmis mesaj RO-ALERT pentru zonele 23 August, Mangalia, Limanu - COD ROŞU precipitaţii".

Copaci căzuți și curți inundate. În municipiul Constanța a căzut și un stâlp

Pompierii au intervenit în ultimele 24 de ore pentru degajarea a opt copaci căzuţi în localităţile Constanţa, Amzacea, Mircea Vodă, Cobadin şi Costineşti.

"Ciocârlia de Sus - curte inundată; Mangalia - o curte şi un garaj inundate; Tuzla - curte inundată", sunt situaţiile unde au mai intervenit pompierii, transmite Agerpres.

În alte trei cazuri - un copac căzut la Mangalia, un stâlp şi un copac căzuţi în municipiul Constanţa - au intervenit administraţiile locale, iar pentru trei curţi inundate au fost mobilizate echipe ale Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa.

Porturile sunt închise. Circulația trenurilor, suspendată între Eforie Nord și Eforie Sud

Totodată, din cauza vremii nefavorabile, porturile din Constanța sunt închise, iar circulația feroviară a fost închisă temporar marți dimineață între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după surparea terasamentului căii ferate. Potrivit CFR SA, trenul Regio 8381, operat de CFR Călători, care se afla pe sectorul respectiv în momentul închiderii circulației, urmează să fie retras în stația Eforie Nord.

"Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, începând cu ora 07:00, circulația feroviară a fost închisă temporar între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, ca urmare a surpării terasamentului căii ferate, la km feroviar 241+590. Măsura a fost dispusă din motive de siguranță, pentru a permite evaluarea situației și stabilirea lucrărilor necesare remedierii", a transmis CFR SA.

"Personalul de specialitate al SRCF Constanţa monitorizează situaţia şi evaluează starea infrastructurii, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea terasamentului afectat. Reluarea circulaţiei feroviare va avea loc după finalizarea intervenţiilor şi verificarea condiţiilor de siguranţă", menţionează reprezentanţii CFR SA.

Precizăm că, potrivit meteorologilor, până pe 4 noiembrie, ora 10:00, judeţul Constanţa se află sub Cod Portocaliu sau Cod Galben de ploi. Reamintim că luni, 2 noiembrie, zeci de copaci au fost doborâți și 30 de mașini au fost avariate, în București și Ilfov.

Peste 1.700 de intervenţii ale pompierilor în ultimele 24 de ore

Pompierii au avut o noapte grea. La nivelul întregii țări, salvatorii au intervenit în 1.700 de situații, pentru diferite probleme.

"În ultimele 24 de ore, pompierii militari au gestionat, la nivel național, 1.730 de solicitări primite din partea populației.

Ieri, echipajele SMURD au intervenit în peste 1.350 situații pentru acordarea de prim ajutor, în urma cărora au fost asistate medical 1.367 persoane aflate în dificultate. Totodată, salvatorii și-au concentrat eforturile asupra misiunilor destinate protejării comunităților, intervenind prompt în 312 situații care puteau pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale.

De asemenea, echipajele de stingere au desfășurat acțiuni pentru stingerea celor 63 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pe timpul misiunilor desfășurate, 7 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri", a transmis IGSU, marți dimineața.

Precizăm că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru intervalul 2-30 noiembrie 2026.